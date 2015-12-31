Под Первомайском продолжается передислокация бронетехники боевиков

На оккупированных территориях Луганщины аналитическим отделом ГИ "Права справа" зафиксирована активизация боевиков и продолжается передислокация бронетехники боевиков на Первомайско-Стахановском направлении.

Так, 30 декабря, с 12 до 14.00 в с. Калинове по ул. Ломоносова в сторону г. Первомайска прошли одиннадцать БМП без личного состава на броне. Бронетехника боевиков двигалась двумя колоннами.

Как сообщалось ранее, на днях из Первомайска в сторону с. Калинове, откуда ведется провокационный огонь по г. Попасная, были переброшены БТРы с бортовыми номерами с 361 по 369.

По данным аналитического отдела, такие действия террористов свидетельствуют о том, что именно это направление в ближайшем будущем может стать линией обострения, которое будет носить локальный характер и связан с перераспределением сфер влияния на оккупированных территориях Луганской области после уничтожения полевого командира боевиков Павла Дремова.