Путин готовится к широкомасштабной войне — Чубаров

Президент России Владимир Путин распорядился, чтобы в оккупированном РФ Крыму создать оперативный штаб противодействия "терроризму на море", чем показывает, что готовится к широкомасштабной войне.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров рассказал в интервью "112-Украина".

"Там (в Крыму, - ред.) не только в Симферополе есть несколько регионов, где сейчас создаются оперативные штабы в тех или иных направлениях.

У меня такое впечатление, что Путин просто готовится к широкомасштабной войне. И то, что сейчас делается с насыщением Крымского полуострова военными, то, что там самое современное оружие, то, что маскируются те цели якобы необходимостью бороться с терроризмом, — мы здесь должны быть очень внимательными", — отметил Чубаров.

Напомним, ранее нардеп, уполномоченный Президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выразил мнение, что вопрос возвращения Украине аннексированного РФ полуострова будет актуализироваться.