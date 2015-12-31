Путин хочет спрятаться за "соцопрос" о поставках электроэнергии в оккупированный Крым

Президент РФ Владимир Путин поручил провести во временно оккупированном Крыму социологический опрос относительно согласия населения на то, что в контракте на поставки украинской электроэнергии будет указана принадлежность Крыма Украине.

Об этом в Москве журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает УНИАН.

"Президент поручил срочно обратиться к одному из ведущих профессиональных агентств для того, чтобы провести социологический опрос населения Крыма и Севастополя по следующим вопросам. Первый вопрос: "Поддерживаете ли вы или нет заключение коммерческого контракта с Украиной на поставку части электроэнергии в Крым и Севастополь, если в нем будет указано, что Крым и Севастополь являются частью Украины?", — сказал Новак.

Он подчеркнул, что такую формулировку хочет прописать в контракте Украина, но Россия с ней не согласна.

"Второй вопрос: "Готовы ли вы ко временным трудностям, связанным с незначительными перебоями энергоснабжения в течение ближайших 3-4 месяцев?", — добавил он.

Новак заявил, что Путин считает правильным провести опрос, прежде чем принимать окончательное решение, касающееся контракта на поставки электроэнергии из Украины в Крым.

При этом министр заявил, что все объекты жизнеобеспечения захваченного полуострова будут обеспечены электроэнергией без ее поставок из Украины.

По его словам, электроэнергия из Украины составляет до 10% в энергобалансе полуострова.

"Уже довольно давно украинская сторона не соблюдает контракт по поставке электроэнергии в Крым. Все мы видели подорванные линии электропередачи, каких-то якобы неуправляемых вооруженных людей, которые не дают их чинить, и прочее сумасбродство", — сказал Новак.

Напомним, ранее сообщалось, что неподалеку от Каховки в Херсонской области упала опора ЛЭП Каховка–Титан", по которой поставляется электроэнергия с материковой Украины в оккупированный Россией Крым.