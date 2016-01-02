Экс-посол США назвал три серьезных вызова для Украины в 2016-м

Бывший посол США в Украине, эксперт United States Institute of Peace Билл Тейлор заявил, что в 2016 году перед нашей страной встанут три серьезных вызова — экономический, политический и дипломатический.

Об этом говорится на сайте издания Новое Время.

По словам аналитика, первый заключается в том, чтобы создать условия, необходимые для возобновления экономического роста, который позволит улучшить условия жизни украинцев.

"Если Украина преодолеет политический вызов, это поспособствует и победе над экономическим", — считает Тейлор.

Кроме того, он подчеркнул, что "внутренние и иностранные инвестиции, которые будут подпитывать экономический рост, придут в страну, когда у инвесторов появится уверенность в том, что судебная система Украины является надежной, прозрачной и честной".

"Отдельный вызов — сделать полностью независимыми и способными защищать потребителей органы, регулирующие обеспечение страны электричеством, водой и природным газом", — добавил экс-посол США.

"Дипломатический вызов заключается в том, чтобы прояснить Минские соглашения и четко указать: российские войска и техника должны уйти из Крыма и Донбасса, а Украина должна получить полный контроль над всей своей границей", — объяснил он.

Напомним, ранее вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Российская Федерация пытается подорвать стабильность и суверенитет Украины, используя инструменты коррупции.