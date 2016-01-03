Неспокойное перемирие от боевиков: хаотично обстреляли наши позиции под Горловкой и Донецком

В зоне проведения АТО на Донбассе за прошедшие сутки преступники 20 раз пытались спровоцировать наших защитников на открытие огня в ответ. Каждый раз безрезультатно.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Согласно информации наших военных, боевики вели неприцельный огонь из крупнокалиберных пулеметов в сторону наших позиций на границе Донецкой и Луганской областей — в районе Мироновского и Троицкого. На том же участке линии разграничения сторон боевики из стрелкового оружия стреляли в направлении Луганского.

Кроме того, как отмечается, неподалеку временно оккупированного Донецка, используя стрелковое оружие, захватчики стреляли в сторону опорных пунктов сил АТО возле Каменки, а из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов — в районе Опытного.



После полуночи оккупанты хаотично обстреляли из стрелкового оружия наших воинов возле Новгородского, что на север от Горловки.

Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщали, что на Донбассе были зафиксированы очередные факты неповиновения боевиков командованию российских оккупационных войск.

видео: Військове телебачення України