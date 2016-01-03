Обозреватель объяснил, что станет новым кошмаром России

Стратегический союз между Турцией и Саудовской Аравией, возникший после визита Реджепа Тайипа Эрдогана к шейхам и основанный на экономическом и военно-техническом сотрудничестве, станет новым кошмаром России.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Саудовская Аравия инвестирует в турецкую экономику несколько сотен млрд долл. в течение 5 лет. Очень важно помнить, что Турция является крупнейшим производителем нового и качественного вооружения, — пишет обозреватель. — Турки производят по лицензии истребители F-16. В этом году начинается серийное производство нового турецкого супертанка Altay. Также Турция производит станции радиоэлектронного подавления Koral, подводные лодки класса Gür, корветы-невидимки класса Ada. Поэтому это будет очень сильный союз — нефть и деньги + оружие. И это очередной nightmare для России".

"Следующий nightmare для наших соседей с Востока — с Ирана постепенно снимают санкции и он выходит на рынок со своей нефтью. Так, Иран получил первый официальный платеж из ЕС за небольшую партию поставленной нефти. Пока это первая ласточка и мелочь и весь процесс полного снятия санкций займет несколько месяцев, но процесс идет", — резюмировал политический эксперт.

Ранее Главред сообщал, что именно турецкая система РЭБ Koral смогла заглушить российские ЗРК С-400, развернутые в Сирии.

фото: memurlar.net