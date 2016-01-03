Журналист рассказал о первом успехе Украины в Крыму: Порошенко всех переиграл

История с договором о поставке электроэнергии в Крым является первым самостоятельным успехом украинской внешней политики.

Об этом известный крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев написал в своем блоге на "Крым. Реалии".

"Честно говоря, даже учитывая жесткую позицию крымскотатарского Меджлиса, от украинской власти я такого не ожидал (слишком много было до этого фактов, свидетельствовавших о существовании подковерных договоренностей). Признаю, что ошибался. Что-то там, видимо, выросло — то ли с помощью Меджлиса, то ли как-то еще, неважно", — написал журналист.

Муждабаев отметил, что после Нового года Москва поставлена Киевом в явно проигрышную ситуацию, когда люди будут сидеть без света и мерзнуть зимой в прямом смысле слова из-за двух слов в контракте.

"На мой личный взгляд, "соцопрос" в этой ситуации выглядит не сильным, а слабым и суетливым ходом: "Царь умывает руки". "Низовым" подтверждением данного тезиса может служить моя внезапная переписка с жителем Симферополя, который ходил встречать Новый год на центральную площадь, а потом почему-то решил поделиться впечатлениями со мной", — рассказал журналист.

При этом он привел текст сообщения симферопольца:

"Насчет признания территории Крыма в этом контракте украинской... На площади я услышал: Россия не оправдала надежд, все г..., при Украине было лучше. И тут же люди пели гимн после поздравления Путина. Я в шоке. Крым на разрыве. Хотят жить, как при Украине, но кричать при этом "Россия"... И тут все в а...е, думают, что П. идет на попятную".

"Конечно, так считают не все в Крыму, но я и не ВЦИОМ с его 93-мя процентами", — отметил Муждабаев.

Напомним, Россия, скорее всего, не будет подписывать с Украиной контракт на поставку электроэнергии в Крым, если Киев будет настаивать на положении в контракте о принадлежности полуострова украинской стороне.