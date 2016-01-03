Посол объяснил, что мешает отправить миротворцев на Донбасс

С 1 января Украина официально стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН на два года.

За это время официальный Киев намеревается добиться прогресса в вопросах урегулирования войны, рассматривая также и вопрос возможного присутствия миротворцев на Донбассе и возвращения Крыма.

Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в интервью "Апострофу".

Отправить миротворческую миссию ООН на Донбасс мешают не только позиция России, но и мнение некоторых представителей организации о том, что такие действия потребуют слишком много средств.

"У нас есть определенный план действий, и мы знаем, что будем делать в первую очередь. Так или иначе, это будет связано с ситуацией на Донбассе. А именно — в контексте возможного развертывания миротворческой миссии на востоке Украины... Пока что эта инициатива блокируется Россией. Но мы будем пытаться найти подходы, чтобы решить данный вопрос".

По словам Ельченко, сейчас переговоры по миротворцам еще не идут.

"Такие вопросы (какой будет миссия, — ред.) должны быть прописаны в мандате миссии. А это очень сложный и продолжительный процесс. Он не будет быстро реализован. Даже если нам удастся добиться согласия на рассмотрение этой темы в рамках Совета Безопасности, нам нужно будет пройти еще очень долгий путь. От начала переговоров до развертывания миссии, как показывает практика ООН, проходят месяцы... Для начала нам необходимо хотя бы запустить переговорный процесс по этому вопросу в рамках ООН", — сказал дипломат.

Говоря о противниках отправки миротворцев на восток Украины, Ельченко отметил, что не хочет говорить названия конкретных государств.

По его словам, "речь идет о некоторых членах Совета Безопасности ООН, в том числе тех, которые являются крупнейшими плательщиками в бюджет организации. Их позиция связана с тем, что возможная миротворческая миссия в Украине будет очень много стоить бюджету ООН... Речь, в первую очередь, идет о финансовом аспекте. Но помимо этого существует некая неуверенность, что миссия ООН сможет действовать более эффективно, чем уже развернутая в Украине мониторинговая миссия ОБСЕ. Но, опять же, многое будет зависеть от мандата возможной миссии ООН".

Напомним, ранее Ельченко отмечал, что для развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе необходимо не менее 25 тысяч военных,