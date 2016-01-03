Каспаров о России после Путина: за Крым и Донбасс придется расплачиваться

3 января 2016, 13:48

Путинский режим — это наследник тоталитарного режима, уничтожившего цвет нации, отметил Каспаров.

 

Владимир Путин

Россия должна "получить прививку от имперского вируса и окончательно избавиться от фантомных болей "утерянного величия". Для таких диктатур как путинский режим, крах внешнеполитического агрессивного курса может привести к протестам внутри страны. И россияне должны понять, что за всё — за поддержку Путина, за Грузию, за Крым и за Донбасс — придется расплачиваться.

Об этом  российский оппозиционер и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров написал в Facebook.

Принципиальной задачей для России является отказ от имперской концепции, считает политик.

"Россия должна "получить прививку от имперского вируса и окончательно избавиться от фантомных болей "утерянного величия". Именно на этих имперских иллюзиях играет путинский режим, обеспечивая себе поддержку значительной части российского общества, несмотря на растущее социально-экономическое напряжение. Люди должны, наконец, осознать, что все эти вещи взаимосвязаны.

Очевидно, что после краха путинского режима России необходим период "очищения", в течение которого люди должны понять, что за всё — за поддержку Путина, за Грузию, за Крым и за Донбасс — придется расплачиваться.

Германия и Япония заплатили жуткую цену за развязанную мировую войну и в течение 70 лет полученная прививка работает. Наша задача — не допустить, чтобы России пришлось заплатить столь же высокую цену, но люди должны понять, что есть цена, которую им придется заплатить. Им придется слушать неприятные вещи о том, что произошло, о том, что они, фактически, поддерживали преступления режима. Они вынуждены будут признать, что с их согласия страна разграблена, и процесс восстановления займет продолжительное время, сравнимое с продолжительностью грабежа",  — пишет он. 

По его мнению, сразу после краха путинского режима проводить выборы бессмысленно.

"…сразу после Путина придут те, кто попытается "утешить" народ, переложив всю ответственность на диктатора и его ближайшее окружение — мол были некоторые перегибы и незначительные отступления от законности. А это никакие не перегибы. Путинский режим — это наследник тоталитарного режима, уничтожившего цвет нации.

Путинский режим – это продолжение преступной деятельности организации под названием ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ. Нам потребуется не только свой исторический "Нюрнберг", на котором будет дана правовая оценка преступлениям коммунистической диктатуры, но и реальные уголовные процессы над архитекторами и пособниками нынешнего режима. Фактически нужна тотальная десоветизация, а особенно декагебизация общества, т.к. с идеологическим наследием КПСС мы худо-бедно справились.

То, что беспредельщики сегодня в Кремле, Думе и других коридорах власти — это, в первую очередь, результат того, что архивы КГБ до сих пор закрыты", — подчеркнул Каспаров.

Напомним, ранее российский бизнесмен и экономист Слава Рабинович заявил, что президент РФ Владимир Путина вляется "фантомным пиарным лидером", из-за него в стране возможна гражданская война.

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