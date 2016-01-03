Саперы обезвредили вблизи Светлодарска российскую кассетную мину — пресс-центр АТО

Вблизи Светлодарска Артемовского района Донецкой области украинские военные саперы обезвредили запрещенную российскую кассетную противотанковую мину.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Роботизированная система MOD-2 осмотрела взрывоопасный предмет в нескольких проекциях, что дало возможность подойти и заснять маркировку российской противотанковой мины.

"Мы обнаружили российскую кассетную противотанковую мину ПТМ-3, которая срабатывает дистанционно. Она могла сработать в момент, когда вблизи проезжал бы автомобиль или военная бронетехника", — сообщил руководитель саперного подразделения с позывным Самаран.

В сообщении подчеркивается, что эта дистанционная мина в очередной раз подтверждает присутствие российского вооружения на территории Украины. Согласно Минским соглашениям, украинские Вооруженные силы не используют такие кассетные противотанковые мины.

Напомним, враг немного успокоился под Мариуполем и Луганском, но активизировались снайперы.