Полторак о достижении на посту министра: прогулки по Украине у Путина уже не получится

В 2016 году нужно сделать армию настолько сильной, чтобы ни у кого не возникло желания нападать на Украину. Простой прогулки по нашей земле у российского президента Владимира Путина уже не получится.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, пишет Ukranews.

По его мнению, что самое главное, чего ему удалось достичь за более года на должности министра обороны Украины, это остановить врага.

"Поверьте, они остановились, в том числе и потому, что увидели перед собой противника. Простой прогулки по территории Украины у Путина уже не получится. Серьезных потерь им уже не избежать. Это наш успех", — сказал Полторак.

"Мы создали боеспособную армию и в следующем году сделаем ее такой, чтобы ни у кого не было желания нападать на нас", — пообещал министр.

Напомним, ранее Полторак заявил, что контрактная армия никогда не выиграет войну и поэтому призыв в армию отменять не нужно.

По его словам, срочная служба позволяет готовить мобилизационный ресурс.