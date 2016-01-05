Российский экономист: Путин вынужден "слиться" на Донбассе

Президент России Владимир Путин был вынужден "слиться" на Донбассе.

Об этом рассказал российский экономист Слава Рабинович в интервью "Скептику".

"Тема Украины остается очень важной. Проблема в том, что Путин проиграл. Поэтому ему была нужна смена повестки дня, которую он относительно успешно осуществил. Благодаря тому, что Украина выиграла, а Путин проиграл — единственное, что он мог сделать — это "слиться" и повестку дня изменить. Теперь вероятность сухопутной атаки на Мариуполь и пробивания коридора — подходит к нулю, а то, что до Киева дойдут российские танки — точно равна нулю. Но эта вероятность не была равна нулю еще год назад. Для Украины это положительный фактор", — отметил он.

По мнению экономиста, "Путин думал, что создав "Новороссию" он зажжет спичку, бросит ее в середину Украины, и она развалится на части, а восток перейдет в "его объятия".

Зачем он это делает — я не знаю. К концу 2013 года пришло время платить за его преступления внутри России. Он построил бандитский неофеодализм в отдельно взятой стране. Это может закончиться только экономическим коллапсом", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко заявлял, что Путину невыгодно полностью прекращать этот конфликт на Донбассе. Он его будет держать в тлеющем состоянии.