"Народный фронт" инициирует расследование инцидента с внесением скандальной поправки в госбюджет

Глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил, что она будет требовать расследования инцидента с появлением в финальном тексте закона о госбюджете поправки, которая угрожает внедрению безвизового режима между ЕС и Украиной.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время политик уточнил, что в подписанном документе появился пункт, в соответствии с которым электронное декларирование активов переносится на 2017 год.

"Очень досадно, потому что такой нормы не было в правительственном законопроекте. Верховная Рада также не голосовала за такую поправку", — отметил Бурбак.

По его словам, "главная опасность даже не в том, что кто-то позволил себе такие "хитрости". "Эта норма угрожает внедрению безвизового режима… Мы требуем выяснить, кто именно был автором этой "идеи", — добавил глава фракции.