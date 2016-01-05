В штабе АТО назвали "горячую точку" Донбасса

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 20 раз нарушали "режим тишины", открывая огонь в сторону позиций силовиков из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что 4 января после 18:00 и до полуночи наиболее активными бандиты были в районе донецкого аэропорта.

"В частности, они семь раз вели хаотичный огонь из крупнокалиберных пулеметов по Пескам, один раз из стрелкового оружия — по Опытному", — отметили военнослужащие.

По их данным, на Горловско-Светлодарской дуге из крупнокалиберных пулеметов наемники неприцельно били в сторону Луганского, дважды из стрелкового оружия и гранатометов — по Зайцево.

"На том же участке фронта после полуночи враг пытался спровоцировать воинов на нарушение "тишины", использовав станковый противотанковый гранатомет возле последнего населенного пункта, и стрелковое оружие — у Новгородского", — добавили в штабе.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України