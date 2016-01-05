Дипломат о конфликте Ирана и Саудовской Аравии: может перерасти в глобальный

Конфликт между Саудовской Аравией и Ираном, в который уже оказались втянутыми другие государства региона, может перерасти в нечто более масштабное.

Об этом дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал в комментарии "Главреду".

"Данная ситуация — это не следствие чего-то, а продолжение процесса активного противодействия между шиитами и суннитами, это старая вражда и непримиримость. Между Саудовской Аравией и Ираном обострения в отношениях возникали и раньше. Скажем, в той же Сирии они выступают с крайне противоположных позиций: Саудовская Аравия активно и давно поддерживает повстанцев, в том числе вооружая их, в то время как Иран поддерживает Башара Асада. Потому следует говорить не о каком-то новом явлении, а об обострении давно известного конфликта", — говорит эксперт.

"Сегодня есть опасность, что эскалация перерастет в нечто более масштабное, чем просто обмен дипломатическими демаршами, потому что конфигурация данного конфликта весьма необычная. Ведь Иран в данном противостоянии в той же наиболее острой фазе, которая касается Сирии, поддерживается Россией и, возможно, Китаем. В то время как Саудовская Аравия в том, что касается Сирии, поддерживается Турцией и США. То есть существует множество составляющих данной ситуации, конфликтогенность которых весьма высока", — подчеркнул Яременко.

"Не хочется быть Кассандрой и пророчить, но это опасная ситуация для данного региона. И этот регион довольно "пожароопасный", учитывая, что там есть и Израиль с его союзничеством с США, там есть и Египет со сложной ситуацией. Поэтому конфликт между Ираном и Саудовской Аравией — это ситуация, за которой нужно внимательно следить, поскольку она, к сожалению, может перерасти в большой региональный, а, возможно, и глобальный конфликт", — подытожил руководитель Фонда "Майдан иностранных дел".

Напомним, директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал в комментарии "Главреду", что конфликт Саудовской Аравии с Ираном не приведет к вооруженному столкновению, а война будет идти через "посредников".

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