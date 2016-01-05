Комбат чеченцев рассказал, когда освободят Донбасс от отщепенцев

К концу 2016 года могут наступить благоприятные условия для освобождения оккупированных территорий Донбасса.

Об этом заявил командир батальона им. Джохара Дудаева чеченец Адам Осмаев, сообщает 06239.com.ua.

"Надо дождаться пока Россия достаточно ослабеет, и у нее начнутся внутренние проблемы. Тогда ей будет не до Донбасса. Я думаю, что это произойдет в конце года. Местные отщепенцы воевать сами не смогут, потому что это на 90% алкоголики и наркоманы. Поэтому операция по освобождению оккупированной территории будет быстрой. Это наиболее реалистичный сценарий. Оставлять такую территорию с большим количеством оружия и преступников нельзя. Они никогда не оставят в покое. В Украине есть грамотные руководители, они это понимают ", — сказал он.

По мнению Адама Осмаева, люди на оккупированных территориях уже "поняли, кто такие оккупанты, даже несмотря на промывку мозгов".

"Российская пропаганда там очень сильная. Российские телеканалы работают везде. Даже в нашем Счастье московские каналы показывают лучше, чем украинские. Но люди больше верят своим глазам. Слухи тоже распространяются очень быстро. Те местные жители, которые оказались у корыта, при оккупационной власти, довольны. Но большинство населения недовольны своим положением. Здравый смысл постепенно побеждает", — говорит Осмаев.

Как известно Осмаев взял на себя командование батальона сил антитеррористической операции на Донбассе еще год назад, когда погиб Иса Мунаев.

Напомним, ранее российский политик и правозащитник — Лев Пономарев — выразил мнение, что власти РФ хотят как можно дольше "мутить воду" на востоке украинского государства.