В штабе АТО подсчитали, сколько раз за сутки "российские марионетки" нарушали тишину

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе "российские марионетки" (боевики) 23 раза нарушали режим "полной тишины", открывая огонь из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что наибольшее количество обстрелов противником позиций силовиков зафиксировано на Горловско-Светлодарской дуге.

"Враг неоднократно открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в сторону воинов, которые несут службу в районе Новгородского, Зайцево, Мироновского, Луганского и Троицкого", — отметили военные.

Кроме того, вблизи Луганского опорные пункты наших защитников были неприцельно обстреляны из автоматических станковых гранатометов, а позиции южнее Троицкого — дважды из станковых противотанковых гранатометов.

"Наиболее яркой вооруженной провокацией, которую бандиты 5 января пытались совершить против бойцов, является прицельный обстрел позиций в районе Майорска… наемники полчаса стреляли из 82-мм минометов и гранатометов различных систем", — добавили в штабе.

Вечером этого же дня возле разрушенного донецкого аэропорта пророссийские гибридные бандформирования неприцельно били из стрелкового оружия и зенитной установки по населенному пункту Пески.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України