Главарь ЛНР утверждает, что приказал освободить пленных украинских военных

Главарь самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что приказал своим пособникам освободить пленных украинских военных.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные пресс-службы лидера террористов.

В то же время агентство уточнило, что соответствующее действие "глава республики" якобы решил совершить накануне и в честь Рождества Христова.

"…я дал указание: отпустить домой пленных военнослужащих ВСУ, которые находятся на территории ЛНР", — приводят слова Плотницкого журналисты.

Напомним, ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, нардеп Ирина Геращенко заявила, что боевики удерживают в плену 139 человек.