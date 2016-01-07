Плотницкий закручивает гайки казакам: в дома культуры не пускает, договора аренды расторгает

После ликвидации казачьего "атамана" Павла Дремова, главарь ЛНР Игорь Плотницкий решил закрутить гайки пока еще неподконтрольным ему формированиям "казаков".

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, в населенных пунктах, находящихся под контролем ЛНР, Плотницкий запретил директорам домов культуры и других учреждений, пригодных для проведения массовых собраний, предоставлять помещения любым "казачьим" формированиям и объединениям.

Руководителям объектов коммунальной собственности дано указание расторгнуть все имеющиеся договоры аренды помещений с представителями "казачьих" формирований, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в ЛНР начались разборки боевиков, которые воюют за "наследство Дремова".