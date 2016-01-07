Порошенко разрешил переселенцам обходиться без регистрации

7 января 2016, 06:28

Ранее парламент поддержал предложения президента к закону относительно прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

Порошенко разрешил переселенцам обходиться без регистрации

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении гарантии соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц" с предложениями президента (№2166).

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины о последнем этапе прохождения закона. В частности указано, что закон возвращен с подписью от президента 6 января, передает УНИАН.

Отмечается, что 25 декабря парламент поддержал предложения президента к закону относительно прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

По словам представителя президента в ВР Степана Кубива, законопроектом, в частности, предусматривается, что в случае несообщения внутренне перемещенным лицом о его возвращении в покинутое место постоянного жительства, решение об отмене действия справки о взятии данного лица на учет принимается на основании данных о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства и информации о перемещении внутренне перемещенного лица в пределах Украины, которая дает обоснованные основания полагать, что внутренне перемещенное лицо вернулось в покинутое место постоянного проживания.

"Однако законом, который поступил на подпись президенту Украины, не определен уполномоченный орган, который будет выявлять факт отсутствия внутренне перемещенного лица по месту жительства и подтверждать информацию о его перемещении в пределах Украины. Кроме того, законом не урегулирован механизма проверки факта длительного отсутствия внутренне перемещенных лиц по месту жительства и информации об их перемещении в пределах Украины", — сказал Кубив.

В связи с чем, пояснил он, руководитель структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения будет лишен возможности принимать правомерное решение об отмене действия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, поскольку согласно части второй статьи 19 Конституции Украины должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

"Учитывая указанное, Кабинетом министров было предложено президенту Украины применить право вето к указанному закону", — сказал депутат.

Как отметил Кубив, президент считает необходимым урегулировать указанные вопросы в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении гарантий соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц" и предлагает доработать его.

Кроме того, президент отмечает необходимость определить орган (должностных лиц), на который будет возлагаться выявление фактов отсутствия внутренне перемещенных лиц по месту жительства и подтверждение информации об их перемещении в пределах Украины, а также механизм проверки такой информации и факта длительного отсутствия внутренне перемещенных лиц по месту жительства.

Так, согласно предложениям президента, в законе, в частности, устанавливается, что в случае несообщения внутренне перемещенным лицом о его возвращении в покинутое место постоянного жительства в соответствии с абзацем вторым пункта 3 части второй статьи 9 этого Закона решение об отмене действия справки в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи принимается на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства, которая дает обоснованные основания полагать, что внутренне перемещенное лицо вернулось в покинутое место постоянного жительства.

Информацией, которая дает обоснованные основания полагать, что внутренне перемещенное лицо вернулось в покинутое место постоянного жительства, являются: данные, полученные из соответствующих государственных реестров; данные, полученные в результате обмена информацией структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае создания) советов с органами исполнительной власти и органов местного самоуправления; данные, полученные в результате обмена информацией структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае создания) советов с общественными объединениями, волонтерскими, благотворительными организациями, другими юридическими и физическими лицами, оказывающими помощь внутренне перемещенным лицам в соответствии со статьей 16 настоящего Закона.

3 ноября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении гарантии соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц" (№2166).

Документом, в частности, в законе "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" установлено, что внутренне перемещенным лицом является гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства, которое находится на территории Украины на законных основаниях и имеет право на постоянное проживание в Украине, которое заставили оставить или покинуть свое место жительства в результате или с целью избежания негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Напомним, ранее сообщалось, что число переселенцев в Украине достигло почти 1,5 миллионов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
закон переселенцы регистрация
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война
16:03
Лауреат Нобелевской премии родом из Украины попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
04:49
"Могильная эстафета": Захарченко привезут в подарок розу с могилы экс-президента Сербии
04:19
В Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса: опубликовано откровенное фото
03:53
Когда празднуется День строителя-2018
03:32
Ученые рассказали, какие качества помогают людям "добывать" регулярный секс
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять