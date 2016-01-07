Порошенко разрешил переселенцам обходиться без регистрации

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении гарантии соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц" с предложениями президента (№2166).

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины о последнем этапе прохождения закона. В частности указано, что закон возвращен с подписью от президента 6 января, передает УНИАН.

Отмечается, что 25 декабря парламент поддержал предложения президента к закону относительно прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

По словам представителя президента в ВР Степана Кубива, законопроектом, в частности, предусматривается, что в случае несообщения внутренне перемещенным лицом о его возвращении в покинутое место постоянного жительства, решение об отмене действия справки о взятии данного лица на учет принимается на основании данных о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства и информации о перемещении внутренне перемещенного лица в пределах Украины, которая дает обоснованные основания полагать, что внутренне перемещенное лицо вернулось в покинутое место постоянного проживания.

"Однако законом, который поступил на подпись президенту Украины, не определен уполномоченный орган, который будет выявлять факт отсутствия внутренне перемещенного лица по месту жительства и подтверждать информацию о его перемещении в пределах Украины. Кроме того, законом не урегулирован механизма проверки факта длительного отсутствия внутренне перемещенных лиц по месту жительства и информации об их перемещении в пределах Украины", — сказал Кубив.

В связи с чем, пояснил он, руководитель структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения будет лишен возможности принимать правомерное решение об отмене действия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, поскольку согласно части второй статьи 19 Конституции Украины должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

"Учитывая указанное, Кабинетом министров было предложено президенту Украины применить право вето к указанному закону", — сказал депутат.

Как отметил Кубив, президент считает необходимым урегулировать указанные вопросы в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении гарантий соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц" и предлагает доработать его.

Кроме того, президент отмечает необходимость определить орган (должностных лиц), на который будет возлагаться выявление фактов отсутствия внутренне перемещенных лиц по месту жительства и подтверждение информации об их перемещении в пределах Украины, а также механизм проверки такой информации и факта длительного отсутствия внутренне перемещенных лиц по месту жительства.

Так, согласно предложениям президента, в законе, в частности, устанавливается, что в случае несообщения внутренне перемещенным лицом о его возвращении в покинутое место постоянного жительства в соответствии с абзацем вторым пункта 3 части второй статьи 9 этого Закона решение об отмене действия справки в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи принимается на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства, которая дает обоснованные основания полагать, что внутренне перемещенное лицо вернулось в покинутое место постоянного жительства.

Информацией, которая дает обоснованные основания полагать, что внутренне перемещенное лицо вернулось в покинутое место постоянного жительства, являются: данные, полученные из соответствующих государственных реестров; данные, полученные в результате обмена информацией структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае создания) советов с органами исполнительной власти и органов местного самоуправления; данные, полученные в результате обмена информацией структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае создания) советов с общественными объединениями, волонтерскими, благотворительными организациями, другими юридическими и физическими лицами, оказывающими помощь внутренне перемещенным лицам в соответствии со статьей 16 настоящего Закона.

3 ноября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении гарантии соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц" (№2166).

Документом, в частности, в законе "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" установлено, что внутренне перемещенным лицом является гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства, которое находится на территории Украины на законных основаниях и имеет право на постоянное проживание в Украине, которое заставили оставить или покинуть свое место жительства в результате или с целью избежания негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Напомним, ранее сообщалось, что число переселенцев в Украине достигло почти 1,5 миллионов.