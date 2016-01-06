Будет сидеть: суд оставил в силе пожизненный приговор Пукачу

Экс-генералу МВД Алексею Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор без изменений.

Соответствующее постановление сегодня объявил председательствующий коллегии судей Степан Гладий, передает УНИАН.

"Коллегия судей постановила решение Печерского районного суда Киева в отношении Пукача Алексея Петровича оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — говорится в определении, полный текст которого суд объявлял в заседании более 3 часов.

Отмечается, что Гонгадзе был убит осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый — Алексей Пукач — находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. Пукач был задержан в селе на Житомирщине.

29 января 2013 года Печерский райсуд Киева вынес приговор Пукачу, осудив его к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста.

Заказчики убийства Гонгадзе до сих пор не найдены и не наказаны.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины просила Апелляционный суд Киева оставить без изменений приговор бывшему генералу МВД Алексею Пукачу, приговоренному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.