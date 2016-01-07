Ничего святого у боевиков не осталось: в Рождественскую ночь более 50 раз обстреляли наши позиции

За прошедшие сутки, 6 января и сегодня в Рождественскую ночь, 7 января, обстановка в зоне проведения АТО на Донбассе обострилась, члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) 51 раз обстреляли позиции силовиков, 10 раз уже после полуночи сегодня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Выполняя указания свои хозяев из Москвы, в день Рождества Христова захватчики 51 раз применяли оружие против украинских защитников", — говорится в сообщении.

Боевики открывали прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов в районе Марьинки, стрелкового оружия и подствольных гранатометов — у Верхнеторецкого.

Из такого же вооружения преступники дважды били по нашим позициям у Гранитного, что на Мариупольском направлении.

Кроме того, пророссийские гибридные бандформирования провоцировали наших воинов на открытие огня в ответ на окраинах Горловки. В частности, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы разных систем и стрелковое оружие, боевики били в направлении Майорска, Зайцево и Новгородского.

Не прекратились хаотичные обстрелы наших опорных пунктов и возле временно подконтрольного боевикам Донецка. Украинских защитников на подступах к Авдеевке обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Из такого же оружия оккупанты палили в сторону Песков и Опытного.

Бандиты применяли оружие и после полуночи. С начала этих суток уже около 10 раз открывали огонь в сторону наших воинов. В частности, из стрелкового оружия прицельно в районе Новгородского.

Провокационный огонь из гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов в очередной раз вели в районе Донецкого аэропорта и снова севернее Горловки.

После полуночи несколько мин из 120-мм минометов, применение которых запрещено Минскими договоренностями, разорвались неподалеку позиций сил АТО у Зайцево.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение минувших суток в зоне АТО на Донбассебоевые действия велись на Донецком направлении, а на Луганском и Мариупольском — террористы примерно соблюдали перемирие.

видео: Військове телебачення України