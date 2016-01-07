Разведка США раскрыла детали смерти главного ГРУшика: зреет угроза режиму Путина

В России ужесточилось противостояние между силовыми структурами, после смерти руководитель Главного разведывательного управления (ГРУ) России Игорь Сергун, которого считали одним из вероятных разработчиков гибридной войны против Украины, его гибель несет угрозу режиму Владимира Путина.

Об этом сообщает американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor, отчет которой есть в распоряжении "Апострофа".

Американские разведчики прогнозируют, что ФСБ попытается использовать смерть Игоря Сергуна для укрепления своих позиций в Украине.

Сергун умер за границей, а не на родине, как официально рассказали в РФ.

"Согласно официальной информации, Сергун скончался 4 января в доме отдыха в Московской области от сердечной недостаточности (российские СМИ также писали, что причиной смерти стало переутомление, — ред.).

Вместе с тем, источник Stratfor сообщает, что знаком с докладом, согласно которому бывший глава ГРУ умер 1 января в Ливане. Если эта информация правдива, то возникают вопросы относительно того, чем он занимался в этой стране, и почему Кремль решил скрыть, что Сергун умер за границей", — отмечается в документе.

"Более того, пока непонятно сможет ли ГРУ сохранить свое единство при новом руководителе, особенно на фоне борьбы за влияние с другими силовыми структурами. Российские СМИ уже начали распускать слухи о том, кто заменит Сергуна. При этом многие обозреватели предполагают, что им станет невоенный кандидат, находящийся в хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Если эти прогнозы подтвердятся, это будет значить, что глава Кремля пытается установить жесткий контроль над еще одним ведомством, что даст ему дополнительный уровень защиты, если ФСБ или другая структура отдалятся от него", — говорится в документе.

По мнению экспертов из США, в этой связи может измениться и специфика российских военных операций на Донбассе, ответственность за которые ранее лежала на ГРУ, но сейчас, по информации Stratfor, перешла в компетенцию Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. В США отмечают, что Игорь Сергун предположительно являлся одним из разработчиков российской гибридной войны в Украине, а его смерть приведет к ухудшению координации между военными РФ и сотрудниками ФСБ на Донбассе.

"Российские силовые структуры, вроде ГРУ, ФСБ и Службы внешней разведки, уже долгое время соперничают друг с другом. Даже несмотря на то, что Владимир Путин служил в ФСБ, которая тогда называлась Комитетом государственной безопасности (КГБ), он не всегда позволял службе быть полностью независимой. Глава Кремля пытался соблюдать баланс между разными ведомствами, который был нарушен в последние два года в связи с событиями на территории Украины.

По большому счету, ФСБ оказалась ответственной за неспособность предвидеть свержение Виктора Януковича и приход к власти в стране прозападного правительства. Согласно имеющимся данным, уже к середине 2014 года службу реорганизовали, а на ГРУ легло больше ответственности за разведку в Украине.

Это стало унижением для ФСБ. Между ведомствами в течение 2014 и 2015 годов началась борьба за контроль над операциями в Украине. Доказательствами этому служат перетасовки "лидеров" сепаратистов на Донбассе и отчеты украинской разведки", — говорится в докладе разведки.

Экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж прокомментировал причину смерти начальника ГРУ Генштаба ВС РФ Игоря Сергуна, заявив, что официальная версия выглядит достаточно убедительной.