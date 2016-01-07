Сводка АТО: ситуация напряженная, боевики из танка накрыли силовиков под Невельским

В течение суток в зоне АТО на Донбассе российско-террористические войска нарушали режим прекращения огня 18 раз и применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. А в районе Невельского Донецкой области боевики накрыли позиции наших воинов из вооружения танка, БМП и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Во второй половине дня, 7 января, вражеские силы прицельно обстреляли один из украинских опорных пунктов в районе Невельского из вооружения танка, БМП и крупнокалиберных пулеметов.

Также вражеские провокации боевиков произошли на Горловско-Светлодарской дуге. Там террористы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били в сторону военнослужащих ВСУ возле Луганского.

Из 82-мм миномета представители НЗФ вели огонь по Зайцево.

"Кроме того, враг не прекращает осуществлять вооруженные провокации в районе населенных пунктов Пески, Опытное, Авдеевка, Новгородское, Майорськ и Луганское. Боевики используют в основном стрелковое оружие, но время от времени раздаются выстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем", - говорится в сообщении.

На Луганщине и Мариупольском направлении сегодня было тихо.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что ситуация в АТО ухудшается, боевики накопили бронетехнику и вооружение на нескольких направлениях