Украина хочет привезти на Донбасс представителей Совбеза ООН и доказать, что миротворцы нужны

7 января 2016, 19:48

Ельченко добавил, что поднимает вопрос об открытии Офиса ООН в Украине по поддержке имплементации Минских договоренностей.

Миротворцы ООН

Украина попытается организовать поездкуна Донбасс группы постоянных представителей стран — членов Совета безопасности ООН, чтобы убедить их в необходимости миротворческой операции.

Об этом в четверг в эфире "5 канала" заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это идея, которая появилась буквально недавно: попытаться организовать поездку на Донбасс группы постоянных представителей стран — членов Совета безопасности, чтобы они убедились на месте в том, что это (миротворческая операция ООН в Украине — ред.) действительно Украине нужно, нужно мировому сообществу", — сказал он.

Ельченко напомнил, что поднял вопрос миротворческой операции ООН на Донбассе на встрече с генсекретарем ООН Пан Ги Муном. Кроме того, он отметил, что начал обсуждать этот вопрос с коллегами в Совбезе ООН, в частности с представителями Франции, Великобритании, "и встречи продолжатся на этой неделе".

"Эта идея еще официально в Совете безопасности не обсуждалась. Шли пробные контакты, то есть мы пытались понять, почему эта идея воспринимается без энтузиазма. Понятно, что есть полностью прогнозируемое вето России. Но кроме этого есть еще масса других вопросов", — добавил Ельченко.

Он напомнил, что для начала переговоров по этой теме необходимо, чтобы секретариат ООН направил в Украину оценочную миссию, "которая бы посмотрела на месте: сколько необходимо персонала, военных, какая связь, какой размер территории, где они будут стоять и множество других вопросов".

"Я попросил генерального секретаря, а в следующий понедельник у меня будет предметный разговор с его заместителем о том, что необходимо от Украины для того, чтобы секретариат ООН или генеральный секретарь ООН приняли такое решение (о направлении оценочной миссии в Украину — ред.). Такого решения еще нет", — сказал он.

Ельченко добавил, что поднимает вопрос об открытии Офиса ООН в Украине по поддержке имплементации Минских договоренностей.

"Это немножко легче, поскольку для этого не нужно решение Совета безопасности, но вопрос необходимо обсуждать", — объяснил дипломат.

Он выразил надежду, что первые результаты появятся через несколько недель.

"Я думаю, что первые результаты появятся через несколько недель", — сказал он.

Напомним, Ельченко ранее заявил, что на Донбассе понадобится не менее 25 тысяч миротворцев.

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Донбасс Украина миротворцы ООН Ельченко
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