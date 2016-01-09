В штабе АТО раскрыли, где на Донбассе боевики нарушали "тишину"

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 29 раз нарушали режим "полной тишины", открывая огонь из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что враг, используя стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, стрелял в сторону позиций бойцов под захваченным Донецком и на окраинах Горловки.

"В частности, в течение ночи противник применял оружие в районе населенных пунктов Марьинка, Пески, Опытное, Новгородское и Луганское", — отметили силовики.

Между тем на Мариупольском и Луганском направлениях захватчики оружие не использовали. "После полуночи незаконные вооруженные формирования не нарушали условий предварительных договоренностей о неприменении оружия", — подчеркнули в штабе.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України