От субботы до субботы. Скандальная поправка, рубящий с плеча Аваков и реальность против Меркель

Украинские парламентарии ухитрились вколотить в свои ворота бюджетный автогол с евроинтеграционными последствиями. Арсений Яценюк сравнил действия своего правительства с реформами в Польше. Арсен Аваков решил провести мастер-класс по вопросам реформирования судебной системы Украины. Ангела Меркель верит в дипломатический прорыв на донбасском направлении.

Стремление принять главный финансовый документ страны "малой кровью, единым ударом" ударило по депутатскому корпусу неожиданно сильно. В бюджете-2016 "неожиданно" оказалась поправка, откладывающая введение электронного декларирования доходов чиновников до 2017 года. Этот шаг представляет собой реальную угрозу для получения нашей страной безвизового режима. Инициаторы поправки — "хлебный король" Слобожанщины Владимир Мысик и один из лидеров депутатской группы "Воля народа" Андрей Деркач — раскаиваться в содеянном не собираются, на что есть свои основания. Судя по результатам голосования в начале пятого утра, правительство "бросило кость" и "Воле народа", и "Відродженню", и даже горячо критиковавшим проект бюджета-2016 радикалам. Так что ничего личного — только бизнес по стандартам, принятым на Печерских холмах.

У Арсения Яценюка принятие бюджета-2016, похоже, вызвало головокружение от успехов, поэтому он в первых в этом году "10 минутах с премьер-министром" сравнил действия своего правительства за 22 последних месяца с проводимыми в Польше реформами. Подобные сравнения хороши в условиях "железного занавеса", но не в случае, когда у миллионов украинцев есть собственное представление о происходящем на территории соседней страны.

Залихватские заявления оказались заразными. Арсен Аваков, к примеру, воспользовался статусом одного из лидеров украинского сегмента Facebook, дабы обнародовать собственное видение ближайшего будущего украинской судебной системы. Министр внутренних дел, в подчинении которого десятки тысяч людей, призванных бороться с преступностью и направлять уголовные дела в суд, к действиям которого немало вопросов в части проведения очищения МВД, решил в кратчайшие сроки перезагрузить судебную систему страны. К сожалению, о внешнеполитической реакции на подобный алгоритм перезагрузки министр не подумал, как и о том, что существование судебной ветви власти является признаком цивилизованного государства.

Между тем Украине жизненно необходимо демонстрировать окружающему миру собственную адекватность и способность к реформированию страны, поскольку в противном случае мы рискуем продолжить сползание к неприятному статусу "серой зоны" в самом центре Европы. Россия в таком развитии событий максимально заинтересована, и продолжит прилагать для этого максимум усилий. Европейский Союз и Штаты — наоборот, однако тянуть нашу страну в "рай" европейской цивилизации против желания ее граждан и руководства они вряд ли станут. Нам самим придется демонстрировать готовность быть полноценными европейцами и решать свои проблемы.

Хотя Ангела Меркель рассчитывает на дипломатический прорыв в работе Нормандской четверки, министры иностранных дел которой намерены встретиться в январе, развитие событий на Донбассе не дает лишних поводов для оптимизма. Боевики продолжают провоцировать украинских военных и играть в кошки-мышки с представителями ОБСЕ. Сколько будет сохраняться тревожное затишье — неизвестно, но лидерам европейских государств хорошо бы избежать соблазна снова попытаться решить проблемы Донбасса за счет уступок со стороны официального Киева — Путин не оценит этого стремления.