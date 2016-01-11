У Порошенко отреагировали на заявление Коломойского об условиях его увольнения с поста губернатора

Относительно возможных договоренностей и условий увольнения Игоря Коломойского с должности председателя Днепропетровской ОГА в Администрации Президента заявили, что увольнение глав органов местного самоуправления происходит без каких-либо условий.

Об этом говорится в ответе председателя АПУ Бориса Ложкина на депутатский запрос Мустафы Найема, который нардеп опубликовал в Facebook.

В документе, который обнародовал нардеп, говорится о том, что президент руководствуется нормами закона.

"Конституция и действующее законодательство Украины не предусматривают, что основанием увольнения председателя местной государственной администрации могут быть любые условия, согласованные с должностным лицом, которое увольняется", — отметили в Администрации президента.

В свою очередь, Арсений Яценюк также со ссылкой на нормы законодательства Украины опроверг наличие соглашений с Коломойским. Глава Кабмина только подтвердил встречу с Коломойским и Геннадием Боголюбовым, на которой обсуждались вопросы управления компанией "Укрнафта", где государству принадлежит 51% акций.

Напомним, в интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявил о существовании договоренностей между ним, Петром Порошенко и Арсением Яценюком относительно условий увольнения с занимаемой должности в Днепропетровской области.

В частности, по словам Коломойского, президентом Порошенко были предоставлены гарантии непреследования Геннадия Корбана, Бориса Филатова, Святослава Олийныка, Игоря Палицы и экс-главы "Укртранснафты" Александра Лазорко, который просит политического убежища в Лондоне.

Как известно, Коломойский сделал официальное заявление по делу Геннадия Корбана и требует от власти немедленно прекратить политические репрессии против десятков людей и обеспечить большой общественный компромисс.