Москва "зачищает" главарей банд, чтобы восстановить контроль над боевиками ДНР-ЛНР — военный эксперт

Новая "зачистка" главарей боевиков на Донбассе, о которой рассказали эксперты американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor — это попытка Москвы восстановить контроль над боевиками ЛНР и ДНР.

Об этом содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал в комментарии "Главреду".

"Абсолютно согласен с оценкой, которую дает Stratfor. Очевидно, что Москве необходимо восстановить контроль над боевиками ЛНР и ДНР, чтобы боевики не предпринимали каких-то инициативных действий, которые бы мешали проведению линии Кремля, которую мы наблюдаем последние полгода. Любая активизация или любое прекращение огня должно осуществляться четко по команде России. Было бы странно, если бы Россия позволила боевикам придерживаться другой линии и действовать по своему усмотрению", — объяснил военный эксперт.

По его словам, один из наиболее эффективных способов контроля — поставки боеприпасов. "Ведь понятно, что собственные возможности боевиков производить боеприпасы, патроны являются ограниченными. Поэтому один из наиболее мощных рычагов — это поставки боеприпасов и других ресурсов, необходимых для ведения боевых действий. Даже мелкие провокации, которые боевикам разрешено осуществлять без конвоев из Москвы, а точнее — российских "военторгов", также должны быть взяты под контроль. Это одна из главных причин", — подчеркнул содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

"Другая причина, о чем сообщали и бывшие активисты, которые либо сейчас присутствуют на Донбассе, либо выехали оттуда, заключается в том, что есть случаи, когда оружие, которое массово и без учета поставлялось в ДНР и ЛНР, потекло мелкими партиями назад, в Россию. Это также может быть одним из мотивов российского руководства — убрать людей, которые были замечены в попытках продавать это оружие обратно в Россию", — резюмировал Алексей Мельник.

Напомним, генерал-лейтенант, экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский рассказал в комментарии "Главреду", что "зачистками" главарей боевиков Кремль рубит головы самым неуправляемым и ортодоксальным из них.