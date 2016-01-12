Порошенко объявил 2016-й годом Воздушных сил Украины

В Украине 2016-й год станет годом воздушных сил: в первую очередь будет реформироваться противовоздушная оборона.

Об этом Президент Петр Порошенко сообщил сегодня во время встречи с военнослужащими 44-й отдельной артиллерийской бригады в Тернополе, передает УНИАН.

"2016-й год мной объявлен годом Воздушных сил", — отметил президент, добавив, что предполагается провести полную реорганизацию и значительное повышение эффективности воздушных сил, и в первую очередь это касается противовоздушной обороны.

"Мы должны не только восстановить вооружение и технику ПВО, но и научить людей пользоваться наконец высокотехнологичным оборудованием и быть готовыми к его применению", — заявил Порошенко.

"Это ни в коей мере не означает, что реформироваться в течение года будут только воздушные силы, и мы забудем об артиллерии", — отметил Президент.

2016 рік мною оголошено роком Повітряних Сил. В першу чергу реорганізовуватиметься протиповітряна оборона — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 января 2016





Напомним, ранее сообщалось, что Одесский авиационный завод презентовал новый самолет для Вооруженных сил Украины (ВСУ).