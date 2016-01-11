Блогер развеял 8 мифов Путина о Крыме и НАТО, нефти и санкциях Запада

11 января 2016, 18:17

Интервью можно смело охарактеризовать фразой "пони бегают по кругу", говорит Денис Пятигорец.

Владимир Путин

Новое интервью президента РФ Владимира Путина влиятельному германскому изданию Bild — пережевывание одного и того же, что мы уже слышали тысячу раз.

Об этом волонтер, блогер, помощник народного депутата Украины Денис Пятигорец пишет на своей странице Facebook

"Коротко о том, что сказал Путяша в интервью Bild Скажу сразу — прочитать этот бред было достаточно сложно. Пережевывание одного и того же, непреклонная риторика а-ля "Рафик не виноват" и "вокруг враги" — все это мы слышали уже 1000 раз. Путяша стал предсказуем, а потому — безынтересен. И тут не идет речь о том, что он последовательно отстаивает национальные интересы и поэтому риторика не меняется. Нет, в его риторике порицание Запада, оправдание собственных проколов и убеждение россиян в том, что все хорошо. Но в этих десятках, сотнях интервью и выступлений кремлевских карлик так и не сформулировал — так, а в чем заключаются интересы России? Нерасширение НАТО или ЕС не могут быть национальными интересами, так как они касаются третьих стран и не могут напрямую влиять на жизнь простого россиянина. Так в чем же интерес? Нет, ну мы понимаем интуитивно, что есть интерес кремлевской гопоты, которые они подменяют словом "национальный" и именно поэтому никто и никогда не проартикулирует это вслух. Так что данное интервью можно смело охарактеризовать фразой "пони бегают по кругу".

Приступим:

1. Во всем виновато НАТО! Сразу после окончания холодной войны, они обещали, что не будут расширяться на восток, но в реальности стали расширяться. Из-за этого в мире все проблемы и военные конфликты.

— Хм… вот интересно, сколько военных конфликтов было на территории стран — частниц НАТО после 1990 года? НОЛЬ!!!!! Так как тогда НАТО может быть причиной военных конфликтов? А давайте вспомним, где конфликты были? Возьмем только постсоветское пространство — Молдова, Грузия дважды, Чечня дважды, осетино-ингушский конфликт, Таджикистан, Карабах, Крым, Донбасс. А тем временем в Европе — Балканские войны. Коснулись ли все эти проблемы вступившие в НАТО страны Балтии? Нет! Есть ли сейчас военные конфликты у бывших югославских субъектов после вмешательства НАТО? Нет. В то же самое время Россия умудрилась вмочить свой пятак во все вышеперечисленные конфликты. А виновато, конечно, НАТО.

2. Проблема России в том, что в 1990-91 годах она не заявила о своих национальных интересах.

— Опять вранье. В те годы Россия заявила о своих интересах — "Мы хотим жрать, а денег у нас нет, но зато есть ракеты, которые с голодухи могут взлететь. Поэтому дайте пожрать".

3. Отношение между Россией и Германией не ухудшилось. Как бы Германия не старалась их испортить санкциями и антироссийской пропагандой.

— Это как если девушка назвала тебя конченым дебилом и потребовала оставить ее в покое, а ты все равно всем рассказываешь, что вы с ней пара, чтобы она себе там не навыдумывала.

4. Если бы меня слушали — террористических атак в Париже не было бы. Проблема терроризма исключительно в Ближнем Востоке.

— Да? А как же теракты в России? Это тоже последствия войны в Ираке и Ливане? А кто оружие тоннами поставлял на Ближний Восток? Кто террористов поддерживал на Ближнем Востоке последние несколько десятков лет? Почему половина руководства ИГИЛ на русском говорит? Или Путяша искренне думает, что в его стремлении стать частью антитеррористической коалиции Запад не сможет рассмотреть стандартную бандитскую разводку — создать проблему, а потом за деньги помочь ее решить? Путяша хорошо усвоил уроки тамбовского вора Усвяцова. Только вот и Запад уже во всех раскладах разобрался.

Владимир Путин и журналисты Bild

5. Крымнаш! Мы защищали там русскоязычное население. Крымчане боялись хунты. Им угрожали. Мы спасли. Все было честно и без крови.

— Ну там даже журналист не выдержал и спросил — т.е. расширение НАТО это плохо, а расширение территории РФ за счет территории другого государства — это нормально. "Да", — ответил Вольдемар, — "Крым — это правильно, а расширение НАТО — это неправильно". Ну и следующий вопрос журналиста "так, а если вы сделали все правильно, почему тогда против вас Запад ввел санкции", Путяша ответил кривым пассажем о том, что народ в России мудрый — он все понимает. И перешел комментировать санкции как таковые.

6. По санкциям. Санкции — фигня. Это все нам на пользу. Санкции больше всего вредят Западу. Ведь вокруг товарооборота Россия—Запад было создано тысячи рабочих мест. А сейчас все это рухнуло.

— И вот тут печаль. В ЕС в 2014-2015 рост экономики и увеличение количества рабочих мест. То же самое в США и Канаде. Россия в этом смысле в глубоком успехе. "Неработающие" санкции привели к закрытиям предприятий в РФ и росту безработицы. Невозможность доступа к финансовым рынкам Запада и дешевым кредитам так же негативно повлияло как на банковский сектор, так и на другие отрасли. При этом Кремль пытается надурить судьбу — перекредитовать предприятия за счет собственных ЗВР, а долговые обязательства кампаний считать живыми деньгами и врать собственным гражданам, что ЗВР не уменьшились.

7. Низкие цены на нефть — фигня. Дефицит бюджета незначительный. Благодаря низким ценам на нефть мы сокращаем зависимость от нефти, имеем положительный баланс внешней торговли. Вкладываем деньги в высокотехнологические отрасли и импортозамещение.

— Вот тут вообще супер! Уже многие финансовые аналитики поясняли, почему слова Путяши о пользе дешевой нефти — это бред сумасшедшего и развод для лохов. Но давайте все по полкам. Низкая цена на нефть приводит к снижению доходной части бюджета. Чтобы этого избежать ЦБ отпустил рубль, и он полетел в пропасть. Ослабление рубля закрывает дырку в бюджете, но разгоняет инфляцию. Инфляция приводит к росту цен и обеднению населения. Плюс низкая цена на нефть привела к тому, что правительство стало больше налогов изымать у нефтегазовой отрасли. Нефтяники терпят огромные убытки и пытаются хоть как-то закрыть дыры за счет повышения цен на бензин. Повышение цен на бензин приводит к дополнительному росту цен на все, где есть логистическая составляющая. Чтобы доказать свой тезис о том, что Россия снижает зависимость от нефти и газа, Россия конечно же по итогам 2015 года стала лидером по добычи нефти и газа. Вот так вот они с иглы слезли.

— положительный внешнеторговый баланс также миф. Де-факто он может и положительный. Но случилось это из-за запрета санкций против РФ (запрет на продажу России определенных товаров и технологий), а также за счет запрета самой Россией на ввоз некоторых товаров из ЕС, США и Турции.

— Инвестиции в высокотехнологическое производство — это вообще анекдот! Жаль, что журналист не спросил у Путяши о том, какие именно высокотехнологические товары из РФ идут на экспорт? Ну, или не так — а какие именно высокотехнологические товары выпускаются в РФ?

8. Минские соглашения должен выполнять Киев, а не Москва. Сначала — конституционная реформа, потом — контроль над границей.

Закончить обзор володькиных словоблудий можно фразой Лаврова — "дебил, бл*ть". Или фразой Дещицы", — иронизирует Денис Пятигорец.

Напомним, ранее блогер поймал российские СМИ на распространении фейковой новости об Украине и Путине, который якобы помог с газом замерзающему Геническу Херсонской области.

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Путин санкции НАТО Крым Минск нефть интервью Пятигорец Блогер
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