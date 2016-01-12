Джемилев считает закрытым вопрос энергодоговора по Крыму между РФ и Украиной

Вопрос заключения договора на поставку электричества в аннексированный Крым с материковой части Украины можно считать закрытым. Россия не согласится на поставленные Киевом условия при заключении документа.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, один из инициаторов энергетической блокады Крыма Мустафа Джемилев в комментарии для "Крым.Реалии".

"Я думаю, они не должны вестись. Потому что с нашей стороны было поставлено четкое условие, что если будет заключаться договор, то там должно быть четко указано, что мы поставляем на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Автономной Республики Крым", — сказал нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия не будет продлевать договор о поставках электроэнергии в Украину после отказа от закупок украинской энергии для оккупированного Россией Крыма.