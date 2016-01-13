Порошенко рассказал, какой механизм нужно запустить для деоккупации Крыма

Президент Петр Порошенко заявил, что для деоккупации украинского полуострова Крым важно запустить международный механизм.

Об этом он сообщил во время встречи с послами иностранных государств в Украине, говорится на его сайте.

В то же время глава страны подчеркнул, что "крымский вопрос" недопустимо откладывать.

"…Президент поблагодарил дипломатов за поддержку их стран при избрании Украины непостоянным членом Совета Безопасности ООН", — отметили в пресс-службе.

По его словам, это почетная, но сложная миссия для страны, которая столкнулась с агрессией постоянного члена Совбеза. "Мы будем нуждаться в вашей дальнейшей поддержке во время нашего членства, чтобы остановить насилие…", — добавил глава государства.

Напомним, ранее Петр Порошенко призвал послов продолжать международное давление на Российскую Федерацию, пока она не похоронит топор войны и не начнет уважать суверенитет своих соседей.

Фото: @poroshenko