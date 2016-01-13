В штабе АТО раскрыли, где "кремлевские наемники" провоцировали силовиков

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики ("кремлевские наемники") 24 раза нарушали режим "полной тишины", открывая огонь из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы осуществляли вооруженные провокации против силовиков в районе Песок, Опытного, южнее Авдеевки, а также возле Новгородского, Зайцево и Майорска.

"Боевики снова применяли стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", — отметили военнослужащие.

По их данным, по опорным пунктам сил АТО, расположенным недалеко от Троицкого (Ясиноватский район Донецкой области), враг продолжил систематически бить из подствольных гранатометов.

"Неспокойно было и на Луганщине. Из автоматических станковых гранатометов противник открывал огонь в сторону наших позиций близ Крымского и Трехизбенки", — добавили в штабе.

Напомним, ранее в ГУ разведки Министерства обороны Украины сообщили, что на Донбассе боевики стянули под населенные пункты Калиново и Коммуна запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Видео: Військове телебачення України