Похоронный марш российских генералов, или Почему Кремль "зачищает" высшее военное руководство

Не секрет, что российские генералы часто умирают, причем далеко не всегда естественной смертью. Обстоятельства смерти этих людей во многих случаях так и остались до конца не выясненными, тайны похоронены.

Об этом волонтер Christina Dobrovolska пишет на сайте международного сообщества InformNapalm.

Волонтеры постарались составить наиболее полный список самых загадочных и чуть менее загадочных смертей генералов и адмиралов, которыми пестрит новейшая история России. Издание предоставило читателям право самим решать, что из этого было несчастным случаем, что — убийством, что — суицидом, а что — обычной смертью от старости или болезни.

Подробные данные:

Маршал СССР, начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР и первый заместитель министра обороны СССР (1984-88 гг.) Ахромеев после провала путча ГКЧП покончил жизнь самоубийством в своем кремлевском кабинете 24 августа 1991 г (в то время Ахромеев работал советником Михаила Горбачева по военным вопросам). Однако материалы дела по самоубийству пестрят неувязками и странностями. Во-первых, поражает сам способ самоубийства: военный решает не застрелиться, а повеситься, еще и в сидячей позе. Во-вторых, согласно оставленным запискам, попыток самоубийства в один и тот же день было две, но есть показания свидетелей, которые видели Ахромеева и получали от него распоряжения по телефону в интервале между двумя попытками. В-третьих, один из свидетелей говорил, что в этом же интервале кто-то входил и выходил из кабинета Ахромеева. В-четвертых, следователя очень долгое время не допускали к месту происшествия и запретили брать понятых. 1 сентября 1991 г. маршал Ахромеев был похоронен на Троекуровском кладбище без военных почестей.

Генерал-полковник Гусев погиб в автокатастрофе 30 ноября1992 г. в Москве. Ходили упорные слухи, что на самом деле это было спланированное убийство, поскольку за секунды до аварии водитель Гусева внезапно потерял сознание. Причина внезапного недомогания водителя так и не была установлена.

В феврале 1993 г. по пути в аэропорт под Владивостоком в результате столкновения служебной "Волги" с ЗИЛом погиб начальник отдела военной контрразведки Тихоокеанского флота контр-адмирал Егоркин. Он направлялся в Москву на совещание руководителей спецслужб и правоохранительных органов России по проблемам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Генерал армии Баранников, в прошлом министр внутренних дел РСФСР (1990—1991), последний министр внутренних дел СССР (1991) и министр безопасности РФ (1992—1993). Занимался Карабахским конфликтом. Также известен тем, что принимал участие в аресте министра обороны СССР Язова после августовского путча 1991 г. 21 июля 1995 г. умер на своей даче от инсульта, успев до этого в 1993 г. посидеть в Лефортово за организацию массовых беспорядков в сентябре-октябре 1993 г.

22 мая 1996 г. пьяный сотрудник милиции совершил наезд на пешехода, в результате которого погиб один из руководителей ГРУ Генштаба ВС РФ генерал-майор Ломанов.

18 июня 1996 г. покончил с собой генерал-майор бронетанковых войск Волков. Он застрелился из наградного пистолета, которым его наградил Ельцин. При жизни Волков был заместителем начальника Главного управления казачьих войск, членом временной наблюдательной комиссии по урегулированию военного конфликта в Чечне, также курировал вопросы обмена пленными.

5 мая 1997 г. покончил с собой генерал-майор ГРУ ГШ РФ Шипилов. Он выбросился из окна своей квартиры в доме по ул. Крылатские холмы. Посмертной записки не оставил, однако по версии следствия причиной стало психическое расстройство Шипилова, которое проявилось после возвращения генерала из Югославии. Шипилов с начала 90-х занимал должность военного атташе в Югославии (работал во время военных действий), занимался организацией мирных переговоров в ходе югославского конфликта.

Генерал-лейтенант Рохлин, руководил взятием президентского дворца и ряда районов в Грозном. Был контактным лицом для ведения переговоров о прекращении огня с чеченскими полевыми командирами. Отказался от присвоения Героя России за успешное взятие Грозного: "В гражданской войне полководцы не могут снискать славу. Война в Чечне — не слава России, а её беда". В 1997 г. Рохлин создает свое политическое движение, все время находится в оппозиции к власти, по одним слухам планирует военное свержение, по другим — импичмент Ельцина. В ночь на 3 июля 1998 г. найден застреленным на собственной даче. В убийстве генерала обвинили его собственную жену.

В том же июле 1998 г. в автокатастрофе погибает заместитель начальника ГУБОП МВД РФ генерал-майор Батурин. Его смерть некоторые российские СМИ связывали с расследованием убийства журналиста Дмитрия Холодова, который серьезно разрабатывал тему коррупции в Министерстве обороны РФ. На скамью подсудимых по обвинению в убийстве Холодова попадает группа военнослужащих из 45 полка спецназа ВДВ во главе с начальником разведки ВДВ Поповских (суд их всех оправдает). Выясняется, что 45 полк ВДВ участвовал в спецоперациях по физическому устранению российских и иностранных граждан как внутри России, так и за рубежом. В ходе дела следствие выходит на ГУБОП МВД и на самого Батурина, который собственноручно подписывал бойцам 45 полка документы прикрытия. Вскоре после этого Батурин и погибает.

7 августа 1999 г. в Ступинском районе Подмосковья, не справившись с управлением автомобиля, погибает начальник управления ГРУ генерал-майор Шалаев.

31 мая 2001 г. в пос. Ханкала (Чечня) на территории штаба российской военной группировки от сердечного приступа скоропостижно умирает адмирал Угрюмов. Звание адмирала было ему присвоено накануне — 30 мая. Угрюмов занимал должность заместителя директора ФСБ и руководил Департаментом по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. С 2001 г. Угрюмов совмещает эту работу с должностью руководителя Регионального оперативного штаба на Северном Кавказе.

Генерал-лейтенант Лебедь погиб 28 апреля 2002 г. при катастрофе вертолета МИ-8 в Красноярском крае. Генерала Лебедя наряду с генералом Рохлиным часто называли самыми вероятными кандидатами, чтобы возглавить военный мятеж в РФ.

11 сентября 2002 г. в автокатастрофе на 45-м километре Киевского шоссе погибает генерал-майор Герцев, начальник одного из управлений Главного ракетно-артиллерийского управления Вооруженных сил РФ.

Генерал-майор Федеральной погранслужбы Платошин был застрелен в салоне своего "Мерседеса" из своего же пистолета случайной попутчицей под Чебоксарами, фамилию которой подменили "в интересах следствия". Инцидент произошел в сентябре 2002 г. Платошин был командующим авиацией группы ФПС в Таджикистане, также занимался борьбой с наркотиками на таджико-афганской границе.

4 июня 2002 г. умирает генерал армии Ивашутин. Ивашутин был 1-й заместителем председателя КГБ СССР (1954-1963), и.о. председателя КГБ СССР (5 -13 ноября 1961), начальником ГРУ — заместителем начальника ГШ ВС СССР (1963-1986). В 2002 г. генерал Ивашутин достиг весьма преклонных лет, так что, скорее всего, он спокойно почил в бозе без постороннего вмешательства.

Генерал-майор Шевелев был найден сгоревшим в своем собственном автомобиле в Раменском районе Подмосковья 19 сентября 2002 г. На его даче были обнаружены следы взлома и ограбления. По версии следствия, именно грабители сожгли Шевелева в его собственной машине, предварительно отогнав ее в соседний населенный пункт. До 1997 г. Шевелев работал в Федеральном агентстве правительственной связи и информации (ФАПСИ), а после этого занимал должность заместителя директора ОАО "Ростелеком".

30 октября 2002 г. умирает генерал-майор Колесник, главный разработчик штурма дворца Амина в Афганистане. В 1979 г. Колесник руководил формированием и обучением 154-го отдельного отряда специального назначения, который выполнял спецзадания в Афганистане. В 1982-92 гг. Колесник занимал должность начальника управления специальной разведки ГРУ Генерального Штаба ВС СССР.

5 ноября 2002 г. погибает в автомобильной катастрофе генерал-лейтенант Шатохин, бывший командующий авиацией Федеральной пограничной службы России. После увольнения в запас Шатохин работал заместителем генерального директора ОАО "Авиазапчасть".

15 ноября 2002 г. автомобиль Федеральной службы специального строительства (ФССС) РФ попадает под обстрел в Грозном. В нем находился генерал-лейтенант Шифрин, начальник Военного эксплуатационно-восстановительного управления связи ФССС. От полученных ранений Шифрин скончался.

17 ноября 2002 г. умирает генерал армии Максимов. В 1967-69 он был военным советником в Йемене, в 1979 г. назначен командующим войсками Туркестанского военного округа. С 1984 г. Главнокомандующий войсками Южного стратегического направления. С 1985 г. Главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), заместитель министра обороны СССР. С 1991 г. Главнокомандующий Стратегическими силами сдерживания СССР. 1992 г. — командующий Стратегическими силами Объединённых вооружённых сил СНГ.

21 февраля 2008 г. генерал-полковник Власов, и.о. руководителя Службы строительства и расквартирования МО, застрелился в своем кабинете.

Генерал-полковник Трошев, командующий боевыми действиями в Чечне и Дагестане (1995-2002) погиб 14 сентября 2008 г. в авиакатастрофе Боинг-737-500 в районе Перми.

29 декабря 2008 г. в Махачкале был убит замначальника штаба Северо-Кавказского регионального командования Внутренних войск МВД РФ, генерал-майор Липинский. "Нива" Липинского была обстреляна неизвестными. Генерал получил ранение грудной клетки, после чего был доставлен в больницу, где и скончался от потери крови.

22 февраля 2009 г. во внедорожнике Toyota Land Cruiser, припаркованном рядом с рестораном "Паризьен" на Ленинградском проспекте с включенным двигателем, было обнаружено тело генерал-майора ФСБ РФ в отставке Рогачева. Вначале сотрудники милиции предположили, что Рогачев скончался естественным путем от неустановленного заболевания, однако при детальном осмотре в морге из головы погибшего экспертами была извлечена пуля 9 мм. Поскольку Рогачев слыл человеком очень осторожным, а в него выстрелили в его же автомобиле, предполагалось, что генерал был хорошо знаком с убийцей и впустил его в машину сам.

21 июня 2009 г. в Москве умирает генерал-майор Петров, лидер партии КПЕ и руководитель оппозиционного проекта "Концепция общественной безопасности" (КОБ). Петров в свое время участвовал в разработке и испытаниях космической системы "Энергия-Буран". Несмотря на официальную версию о естественной смерти, сторонники генерала Петрова по сей день утверждают, что он был отравлен.

Генерал-майор Иванов, заместитель начальника ГРУ Генштаба Вооружённых сил РФ, погибает при весьма загадочных обстоятельствах. Труп Иванова обнаружили 16 августа 2010 года (это год станет роковым для многих генералов). Разложившееся тело нашли на берегу Средиземного моря жители прибрежной деревушки в Турции. В последний раз живым генерала видели на противоположном берегу — в Сирии, когда он посещал стройплощадку в небезызвестном городе Тартусе, где на тот момент шло строительство новых объектов российской военно-морской базы Черноморского флота. После посещения базы в Тартусе Иванов поехал на встречу с сирийскими разведчиками. Где-то в это время он и пропал. Следует отметить, что Иванов фактически был вторым человеком в российском управлении военной разведки ГРУ. Якобы именно он был организатором серии убийств чеченцев, проживающих за рубежом. Юрия Иванова также связывают с автокатастрофой Ту-154 в Смоленске, в которой погиб Президент Польши Лех Качиньский, почти все военное командование Польши, а также целый ряд польских политиков и общественных деятелей.

4 октября 2010 г. генерал-майор Чевризов, бывший начальник разведуправления главкомата внутренних войск МВД России, пустил себе пулю в голову из наградного пистолета в собственном подъезде по улице Веерной в Москве. Примечательно, что в чеченской войне Чевризов занимал должность замначальника разведуправления по командованию и использованию сил спецназначения. Несколько дней спустя, вслед за Чевризовым, застрелился у себя в гараже на севере Москвы подполковник ФСБ Борис Смирнов.

Генерал-лейтенант Дубров 28 октября 2010 г. внезапно погибает, упав с платформы под электричку в Балашихском районе Московской области. Дубров занимал пост председателя президиума Русского антифашистского комитета и являлся членом координационного совета военно-патриотических общественных организаций России. Ранее, в феврале 2010 г., под председательством генерала Дуброва прошло Общероссийское офицерское совещание, на котором было принято решение о начале действий по подготовке смещения режима Путина—Медведева. 7 ноября Дубров должен был выступить на митинге "Армия против Сердюкова" (на тот момент Сердюков был министром обороны РФ). Примечательно, что на этот митинг не смог попасть не только Дубров, но также генерал-лейтенант Дебашвили, которого найдут мертвым в центре Москвы, и генерал-лейтенант Шаманов, который 30 октября попадет в автомобильную аварию в Туле.

30 октября 2010 г. тело генерала-лейтенанта Дебашвили было обнаружено у дома №28 по Комсомольскому проспекту в центре Москвы.

Генерал-полковник Ачалов скончался "после тяжелой и продолжительной болезни" 23 июня 2011 г. Заместитель министра обороны СССР (1990-1991), министр обороны РФ (22 сентября — 4 октября 1993). Ачалов был всегда известен своей непримиримой позицией по отношению к режиму. Осенью 1993 года Ачалов был среди лидеров восстания, которое началось в Москве после блокады депутатов Верховного Совета России. После восстания был арестован, но выпущен по амнистии в 1994 г. Позднее требовал увольнения Сердюкова, был одним из основных организаторов ноябрьского митинга в 2010 г., перед которым при загадочных обстоятельствах погибли генералы Дубров, Чевризов и Дебашвили, а генерал Шаманов выжил, но из-за травм, полученных в автомобильной аварии, попал в больницу, и не смог приехать.

26 августа 2011 г. генерал-майор Морев найден мертвым в своем кабинете с пулей в голове. Морев занимал должность начальника управления ФСБ Тверской области. До этого Морев являлся начальником Управления ФСБ России по Республике Саха-Якутия.

Генерал-лейтенант Шебаршин, начальник внешней разведки СССР (c 06.02.1989 по 22.09.1991), и. о. председателя КГБ СССР (с 22 по 23 августа 1991 года), 30 марта 2012 года в своей квартире на 2-й Тверской-Ямской покончил жизнь самоубийством, застрелившись из наградного пистолета. Шебаршин окончил МГИМО, знал четыре языка, работал в Индии, Иране, Пакистане, Афганистане. Шебаршин был начальником Путина в бытность его работы на ПГУ КГБ.

Генерал армии Грачев, министр обороны РФ (1992—1996), скончался 23 сентября 2012 г. в Центральном военном клиническом госпитале им. Вишневского. Причиной смерти стал то ли инсульт, то ли отравление, то ли от неизлечимая болезнь, которая терзала генерала длительное время. В официальном сообщении Минобороны было сказано, что Грачев умер от острого менингоэнцефалита. Генерал Грачев был эпичной личностью, человеком, который готовил ГКЧП, но в последний момент переметнулся к Ельцину, затем расстреливал Белый дом в 1993 г., руководил выводом войск из Восточной Европы, вел переговоры по сокращению ядерного арсенала, руководил вводом войск на территорию Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, а также переброской российских миротворцев в Боснию; при нем шла Первая чеченская война. Генерал Грачев, безусловно, знал очень много, и это знание он унес с собой в могилу, не написав ни строчки мемуаров после своей отставки.

19 апреля 2013 г. совершил самоубийство генерал-майор РВСН Бондарев, преподаватель академии Генштаба ВС РФ Бондарев повесился в ванной своей собственной квартиры.

В ночь на 3 января 2014 г. в своей квартире в Петербурге застрелился вице-адмирал Устименко, бывший заместитель командующего Северным флотом ВМФ России.

7 февраля 2014 г. совершил попытку самоубийства контр-адмирал ВМФ Апанасенко, который выстрелил себе в голову из наградного пистолета. Он скончался уже в больнице через несколько дней. Дочь Апанасенко сказала, что причиной самоубийства стало отсутствие обезболивающего у ее отца, больного раком.

18 марта 2014 г. генерал-майор ВС СССР в отставке Саплин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из наградного пистолета. Сообщалось, что Саплин жаловался на жуткие боли в голове, вызванные раком последней стадии. Об этом была и предсмертная записка.

Генерал-майор ГРУ Гудков застрелился из наградного пистолета 8 июня 2014 г. на юге Москвы. Гудков "страдал тяжелым заболеванием и покончил с собой от депрессии".

16 июня 2014 г. генерал-майор полиции Колесников (2012—2014 гг. — заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России) покончил с собой прямо в ходе допроса, выбросившись с 6-го этажа здания Следственного комитета РФ. Причины и обстоятельства его смерти по сей день до конца не выяснены.

21 июля 2014 г. в рабочем кабинете было найдено тело генерал-майора Мишанина со смертельным огнестрельным ранением в голову. Мишанин с 2010 г. занимал должность военного комиссара Нижегородской области. До этого командовал 205-й отдельной мотострелковой бригадой и 122-й мотострелковой дивизией. Причиной смерти названо самоубийство.

3 января 2015 г. был найден в своем рабочем кабинете со смертельным ранением в голову генерал-майор Бучнев, министр МВД республики Марий Эл. По версии следствия, он покончил жизнь самоубийством, застрелившись из наградного пистолета.

6 января 2015 г. на шнурке повесился генерал-лейтенант ВВС Кудрявцев "от невыносимой боли" из-за рака.

Генерал-майор Шушукин, заместитель начальника штаба ВДВ РФ, умер 27 декабря 2015 г. "от остановки сердца". Именно генерал Шушукин осуществлял боевое планирование и командовал аннексией Крыма в 2014 г. На его счету также опыт участия в боевых операциях на Северном Кавказе и в Югославии.

Генерал-полковник Сергун, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России, заместитель начальника ГШ ВС РФ, по официальной версии российских властей скоропостижно скончался от обширного инфаркта 3 января 2016 года.

Как пишет издание, Сергун имел прямое отношение не только к аннексии Крыма, но и к планированию всей операции против Украины. На его счету как подготовка почвы для захвата городов всего юго-востока страны, так и оккупация войсками РФ и их наемниками части Донецкой и Луганской областей, которые под руководством Сергуна превратились в самопровозглашенные псевдореспублики ДНР и ЛНР, где по сей день процветают насилие, грабежи, мародерство и торговля людьми. Имя Сергуна также имеет смысл связывать с крушением Боинга-777 рейса MH17, который был сбит ракетой "земля-воздух" в районе Тореза 17 июля 2014 г. Вопреки официальному заявлению российской стороны о том, что Сергун скончался от острой сердечной недостаточности в Подмосковье, американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor сообщила, что согласно ее данным, Сергун на самом деле умер в Ливане 1 января 2016 года.

Волонтеры уточняют, что список не полный и может дополняться. Есть все основания предполагать, что после каждой значимой операции Кремль проводит серию зачисток в аппарате высшего военного руководства. Масштабы военных преступлений России в Сирии и Украине позволяют предположить, что очередной "генеральский звездопад" только начинается. У большинства российских генералов остается два пути: бежать и просить политического убежища, рассказав в ходе военного трибунала подробности военных преступлений, либо стать очередным "парашютистом" или умереть в петле "от рака". Выбор есть всегда…

фото: informnapalm.org