У Кучмы рассказали, о чем договорились в Минске по Донбассу

Сегодня, 13 января, в Минске состоялось первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы. По его итогам была поддержана инициатива Бориса Грызлова об объявлении "режима тишины", который должен начаться немедленно.

Об этом сообщает пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.

"Украина настаивает: без прекращения огня невозможно ни проведение разминирования, ни нормальное решение политических, гуманитарных и экономических вопросов. Именно поэтому Украина поддерживает очередную инициативу представителя России Бориса Грызлова об объявлении режима тишины, который должен начаться немедленно, — пишет она.

Она также отметила, что полное и безоговорочное прекращение огня на Донбассе остаётся важнейшим условием возвращения мира в Донецкую и Луганской области.

"Украинская сторона с большим сожалением констатирует: "режим тишины", который должен был воцариться на Донбассе во время празднования Рождества Христового и Нового года, так и не стал реальностью", — написала Олифер.

Также в Минске стороны согласовали в ближайшее время освободить более 50 человек, в первую очередь раненых, тяжелобольных и женщин.

"Особое внимание было уделено вопросу возвращения украинских граждан из плена. По инициативе Украины все стороны пришли к взаимному согласию в ближайшее время освободить более 50 человек с обеих сторон, - в первую очередь, раненых, тяжело больных и женщин", — сообщает Олифер.

Продолжается поиск решения в политической подгруппе. Украинская позиция неизменна: выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса должны пройти по украинским законам, стандартам ОБСЕ и участием украинских партий и СМИ, отметила Олифер.

Как писал ранее "Главред", фактическое продление действия Минских соглашений в 2016 году стало возможным благодаря уступкам со стороны Украины, и в ответ Москва пошла навстречу Киеву и отправила на Донбасс агентов ФСБ для "зачистки" региона от неконтролируемых боевиков.

Видео: ТСН