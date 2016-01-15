Россияне недовольны выводами голландцев по "Боингу": сбила не та боеголовка

Замглавы Росавиации Олег Сторчевой сообщил, что в небе над востоком Украины малазийский "Боинг" не мог быть сбит зенитной ракетой с боеголовкой, тип которой определили голландские эксперты.

К такому выводу пришли российские специалисты, говорится в письме чиновника, адресованному к председателю Совета безопасности Нидерландов Тьиббе Яустры, пишет ТАСС.

В то же время агентство уточнило, что, по данным аналитиков из этой страны, авиалайнер поразила выпущенная из "Бука" ракета серии 9М38, которая несла боеголовку 9Н314М.

"Если и предполагать, что самолет был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса типа "Бук", то приведенные в отчете характеристики осколков не соответствуют характеристикам поражающих элементов боевой части 9Н314М", — считают специалисты из РФ.

При этом они утверждают, что массово-габаритные характеристики двух осколков, которые привели иностранных аналитиков к выводу о применении указанной выше боеголовки, "не согласуются с результатами натурных испытаний и экспериментов".

Кроме того, "химический состав осколков противоречит выводу об их принадлежности боевой части 9Н314М", а характеристики пробоин на фрагментах самолета якобы не соответствуют характеристикам пробоин, которые образуются при ее взрыве.

Напомним, ранее Тьиббе Яустра обвинил боевиков Донбасса в крушении "Боинга" на основе карт, не опубликованных в итоговом докладе Совбеза Нидерландов. Узнать больше о катастрофе можно здесь.