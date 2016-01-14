Порошенко хочет восстановить суверенитет Украины над Донбассом уже в 2016 году

В 2016 году должно произойти восстановление украинского суверенитета над временно оккупированными районами Донбасса.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на своей первой в 2016 году пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

"В рамках тех полномочий и сферы ответственности, которые предоставлены мне в парламентско-президентской модели, я определил следующие приоритеты на 2016 год. Прежде всего, это обеспечение мира и, подчеркиваю, возвращение Украины на Донбасс. В 2016 году должно произойти восстановление нашего суверенитета над оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", — подчеркнул Президент.

Напомним, ранее журналист высказал мнение, что визит представителя от России в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова в Киев свидетельствует о том, что Россия ищет пути возвращения оккупированного Донбасса в состав Украины на своих условиях.