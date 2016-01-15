Российский бизнесмен о Путине: психопат из 70-х годов, мыслящий концептами КГБ

Президент РФ Владимир Путин и секретарь совбеза РФ Николай Патрушев реально боятся "цветных" революций. Они думают, что следующая "цветная" революция "запрограммирована" в России внешними силами.

Об этом российский бизнесмен и финансист Слава Рабинович пишет в своем блоге на "Апострофе".

Они не понимают, что "цветные" революции не происходят в тех странах, где есть честные и справедливые выборы. Ну, или хотя бы получестные и полусправедливые. Где есть гражданское общество, где разделены ветви власти, где есть система весов и противовесов. Все это было полностью демонтировано в России Владимиром Путиным и его ОПГ. И революция в России, действительно, может рано или поздно произойти. Это может случиться тогда, когда экономические проблемы населения перерастут сначала в экономические требования, а потом — в политические. И никаких "внешних сил", говорится в статье.

Но Путин и Патрушев думают немного иначе, иронизирует Рабинович. Они уверены, что их власть — "сакральна", а "цветные" революции устраивают "США и их марионетки из Гейропы". И что США хотят устроить очередную "цветную" революцию в России. И тогда из-за США, думают Путин и Патрушев, они и другие главные члены их ОПГ могут оказаться не только не у власти, не только в бегах, но и на скамье подсудимых в Гааге. На эту тему они хорошо соображают.

На самом деле, Путин и Патрушев — психопаты, живущие в 70-х годах ХХ века. Еще раз повторю: мыслят они концептами КГБшников 70-х годов ХХ века, и, кроме этого, являются психопатами, считает финансист.

Сейчас, при том, что происходит и будет происходить с экономикой и финансами в России в 2016 году, я даю 50-процентную вероятность того, что выборы в России будут отменены из-за введения военного положения. При вбивании экономики России в "Бетонную Стену" парламентские и президентские так называемые "выборы" могут быть весьма опасными предприятиями для Путина и его ОПГ, даже если они пишутся в кавычках и полностью контролируются президентской администрацией и "волшебником" Чуровым (главой ЦИК РФ, — Ред.). А вдруг — бунт, и не такой, как в 2011 году, а реальный и массовый? Для введения военного положения Путин и Патрушев ищут, где бы "нарваться". Поискали в Сирии, теперь ищут в Турции. Могут еще где-нибудь. Пока что, развернув ядерный шантаж еще в 2014 году, они будто говорили: "Не вздумайте делать у нас "цветную" революцию, мы ведь сумасшедшие, мы можем и стрельнуть, и будет вам радиоактивный пепел на месте ваших магазинов PoloRalphLauren и Apple", — иронизирует бизнесмен.

По его мнению, Опасность в том, что Путин и Патрушев — реально сумасшедшие, и начали даже для себя не исключать возможности хотя бы ограниченной ядерной войны. Применения тактического ядерного оружия. Цель — напугать весь мир, "чтобы больше не совались", и чтобы ввести военное положение в России и отменить выборы.

Кажется, что это плохая идея? И неправдоподобная?

А аннексия Крыма была хорошей идеей?

А война на Донбассе была хорошей идеей?

А сбивание украинских военных самолетов и гражданского "Боинга" рейса МН17 было хорошей идеей?

А война в Сирии была хорошей идеей?

А бомбометание в сирийских туркоманов, вопреки предупреждениям Турции — хорошая идея?

А сбитый Турцией российский бомбардировщик, за это бомбометание и нарушение воздушного пространства члена НАТО — хорошая идея?, — задает риторические вопросы финансист

У этих психопатов уже имеется идеальный "trackrecord" по "хорошим идеям". Мир просто недооценивает всю чудовищную опасность ситуации. Мир имеет дело с диктаторским террористическим мафиозным режимом, располагающим ядерным оружием. "Семья" Ельцина добровольно передала это ядерное оружие этим бандитам в 1999 году. Через 16 лет преступно захваченной власти эта ОПГ готова это ядерное оружие применить с одной целью: не отдать свою власть, не останавливаясь абсолютно ни перед чем. Последние два года тому подтверждение. Вы все еще сомневаетесь?, — пишет эксперт.

Напомним, ранее Слава Рабинович объяснил, почему в 2016 году властям России будет не до войн.