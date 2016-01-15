В штабе АТО подсчитали, сколько раз за сутки боевики нарушали "тишину"

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики более 60 раз нарушали режим "полной тишины", открывая огонь по позициям украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что после 18:00 14 января и до полуночи непродолжительные обстрелы зафиксированы возле донецкого аэропорта и севернее Горловки.

"…из стрелкового оружия и, время от времени, из гранатометов террористы били в направлении Песков, Опытного, южнее Авдеевки и Новгородского", — отметили военные.

По их данным, из крупнокалиберных пулеметов наемники стреляли в сторону Первомайского, Троицкого, а возле Луганского один из опорных пунктов силовиков преступники обстреляли из противотанкового ракетного комплекса.

"Под вечер обострилась ситуация недалеко от Марьинки. Там оккупанты несколько раз применяли стрелковое оружие и гранатометы, вел огонь вражеский снайпер", — добавили в штабе проходящей на востоке нашей страны спецоперации.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что на востоке Украины боевики стянули под населенные пункты Первомайск, Горловка, Макеевка, Донецк, Мичурино, Безыменное запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Видео: Військове телебачення України