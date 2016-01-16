В штабе АТО рассказали о дезертирстве боевиков, массовых увольнениях и зачистках главарей

Среди боевиков на временно оккупированном Донбассе начались массовые увольнения и дезертирство из-за уменьшения выплат.

Об этом заявил начальник пресс-центра штаба Антитеррористической операции Алексей Мазепа, пишет 112 Украина.

"Ситуация с той стороны, которая поступает к нам от наших разведывательных органов, очень такая неординарная, так как в связи с уменьшением выплаты зарплат боевикам в этом году у них начались массовые увольнения и дезертирство. Также продолжаются зачистки среди руководящего состава НЗФ, их пытаются привести к единому руководству. Также мы фиксируем проведение мероприятий по боевой подготовке в так называемых армейских корпусах", — отметил он.

По его словам, ситуация в зоне АТО остается напряженной, ни о каком полном прекращении огня, о котором заявила российская сторона, речи пока не идет.

"В настоящее время зафиксировано 13 обстрелов, в основном из стрелкового оружия", — добавил он.

Ранее разведка Минобороны сообщала, что в "республике" ДНР остается сложной криминогенная обстановка. Среди боевиков идет передел зон влияния.