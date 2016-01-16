Неспокойна ночь на Донбассе: в штабе АТО назвали "горячую точку"

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 40 раз нарушали режим "полной тишины", открывая огонь из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что ночь на 16 января на востоке нашей страны прошла неспокойно, самой сложной была ситуация в районе Марьинки.

"Там трижды по нашим позициям захватчики вели огонь из 82-мм и 120-мм минометов, неоднократно применяли стрелковое оружие и гранатометы", — отметили силовики.

По их данным, из этого же оружия на Мариупольском направлении бандиты обстреляли населенный пункт Водяное, который находится в так называемой "серой зоне".

Между тем под захваченной Горловкой террористы открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов в сторону наших позиций, расположенных недалеко от Майорска, а из зенитной установки — в районе Новгородского.

"Не прекращаются обстрелы и вблизи донецкого аэропорта. Оккупанты систематически обстреливают украинских защитников у Опытного, Песков и южнее Авдеевки. Этой ночью они использовали там только стрелковое оружие и гранатометы", — добавили военные.

На Луганщине под вражеский огонь попала Трехизбенка, чтобы предотвратить потери среди личного состава и местного населения, наши бойцы вынуждены были открыть прицельный огонь из разрешенного вооружения, после чего боевики прекратили обстрел.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что на востоке Украины боевики стянули под населенные пункты Первомайск, Горловка, Макеевка, Донецк, Мичурино, Безыменное запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Видео: Військове телебачення України