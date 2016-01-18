Обозреватель популярно объяснил России: деньги и бизнес — важнее имперских понтов

Длящиеся почти четыре десятка лет санкции Запада против воинственного Ирана объяснили руководству этой страны, что торговля и коммерция важнее имперского тщеславия и хороший пример для еще одной страны, ставшей невольным участником "Механической пьесы".

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Конгресс США поручил спецслужбам провести расследования в отношении агентов Кремля в политических и общественных структурах стран Евросоюза. Это значит, что к февралю 2016 всё сильно интенсифицируется в нашей Пьесе", — пишет политический эксперт.

"Иран. Санкции снимаются за то, что Иран залил бетоном единственную центрифугу с обогащенным ураном, который мог быть использован для производства атомной бомбы. То есть эта опасность полностью отпала.

Но я недавно писал про "короткий поводок", на котором США все равно будут держать Иран. Поэтому вчера ОФАК (Office Of Foreign Asset Control (OFAC), департамент казначейства США, который обеспечивает экономические и торговые санкции против стран и групп лиц, причастных к терроризму, наркотиков и других мероприятий сомнительную репутацию, — Ред.) ввел санкции против 11 иранских компаний и физлиц, которые участвуют (-ли) в программе баллистических ракет.

Поэтому, не переживайте сильно те, кто боится возрождения могущественного и агрессивного Ирана. 37 лет под санкциями пояснили Ирану простую вещь — деньги, бизнес, торговля, коммерция — важнее имперских понтов. Это хороший пример геополитического прозревания для одной страны из нашей "Механической пьесы", — подчеркнул обозреватель.

"Ну и нефть, конечно, будет хэдлайнером всей нашей "обещающей" недели. Будем следить. Сейчас бочка брента в Лондоне стоит 28,28 долл.", — подытожил Олег Пономарь.

Напомним, ранее обозреватель объяснил, как отмена санкций с Ирана заставит Россию поспешно убраться из Украины.