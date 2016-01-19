Стало известно рабочее название нового движения Яроша

Рабочее название нового движения экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша "Национальное движение Дмитрия Яроша".

Об этом сообщила соратница и боец Дмитрия Яроша Елена Белозерская на своей странице в Facebook.

"Название — Национальное движение Дмитрия Яроша — пока что рабочее. Со временем оно может измениться", — отметила она.

Белозерская подчеркнула, что решение включить в название нового движения фамилию Яроша принципиальное, "от этого мы не откажемся".

Напомним, в декабре Дмитрий Ярош анонсировал создание нового общественно-политического движения.

"Я со своей командой принял решение выйти из рядов "Правого сектора" и положить начало созданию качественно нового национально-государственного патриотического движения, которое будет в состоянии добиться Украинского самостоятельного соборного государства", — сказал Ярош.

По его словам, на базе 5 и 8 батальонов ДУК и "Госпитальеров" будет создана Украинская добровольческая армия.

По его словам, это позволит "максимально расширить сотрудничество с государственными силовыми структурами".