У Порошенко назвали самое опасное направление на фронте: карта зоны АТО

Обстановка в зоне АТО на Донбассе несколько обострилась. В течение суток противник неоднократно применял тяжелое вооружение, запрещенное минского соглашениями — 82-мм минометы и бронетехнику. Силы АТО были вынуждены открывать огонь, чтобы прекратить провокации противника.

Об этом сказал на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

По информации Лысенко, на Донецком направлении противник активизировался по всему фронту. Вблизи пос. Луганское наши позиции дважды были обстреляны из БМП. В Зайцево состоялся минометный обстрел НВФ. Очень неспокойно вчера было в Новгородском, где враг также применил БМП и 82-мм минометы. Также регулярно продолжаются провокации оккупантов с использованием стрелкового оружия и гранатометов. Перестрелки продолжались как в светлое, так и в темное время суток.

В районе Донецкого аэропорта обстановка без изменений.

На Мариупольском направлении противник дважды обстрелял из БМП наши позиции вблизи Старогнатовки. Кроме этого, враг активизировался восточнее линии обороны Талаковка —Лебединское.

Враг выпустил по нашим позициям два десятка 82-мм мин, а также открывал огонь из гранатометов и пулеметов. Кроме этого, боевики нарушили режим тишины в Марьинке и Гранитном.

На Луганском направлении боевые действия не велись.

За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 3 – ранены. 2 украинских военнослужащих получили ранения в результате контакта со взрывчаткой.

Напомним, ранее в штабе АТО отмечали, что за минувшие сутки, в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 48 раз обстреляли позиции украинских военных. Наибольшая интенсивность обстрелов зафиксирована в районе Горловки.