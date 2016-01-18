Марчук заставил российских генералов "опустить глаза" за отказ от пленных ГРУшников

Представитель Украины в подгруппе по безопасности в трехсторонней контактной группы Евгений Марчук в Минске заставил российских переговорщиков признать взятых Украиной в Донбассе в плен военных ГРУ Евгения Ерофеева и Александра Александрова российскими военнослужащими.

Об этом сообщила уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Сначала представители РФ вообще отказывались от своих солдат, утверждали, что это "ополченцы". И только когда Евгений Марчук их публично пристыдил, что негоже генералам отказываться от солдат, те опустили глаза и замолчали", — написала Геращенко.

По ее словам, никогда в Минске по фамилиям не обсуждался дальнейшая, после решения суда, судьба военных преступников — российских Грушники.

Она также подчеркнула, что в Минске никогда никакие решения о передаче военных ГРУ не принимались — ни в формате два на два, ни в формате один на два. "Правда и то, что никогда в Минске пофамильно не обсуждалась дальнейшая, после решения суда, судьба военных преступников-российских ГРУшников", — добавила она.

Напомним, дело пленных российских ГРУшников: Ерофеева и Александрова обвиняют в терроризме.

16 мая военнослужащие ГРУ ГШ РФ Александр Александров и Евгений Ерофеев были задержаны украинскими воинами возле Счастья.

20 мая им было объявлено подозрение в участии в террористической деятельности в составе т. н. "ЛНР". 22 мая Шевченковский районный суд Киева арестовал на 2 месяца сержанта Александра Александрова и капитана Евгения Ерофеева.В разговоре с наблюдателями СММ ОБСЕ российские спецназовцы признались, что ранее уже бывали с заданиями на востоке Украины по поручению военного руководства РФ.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ведомство рассчитывает на освобождение задержанных в Украине российских граждан, отметив, что задержанные Ерофеев и Александров являются "бывшими" российскими военными. В свою очередь пресс-секретарь Путина Песков потребовал освободить российских военнослужащих.