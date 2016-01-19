Генштаб о крушении Ил-76: материалы "допроса" Муженко — поддельные

Появившиеся в Сети "материалы допроса" главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба генерала Виктора Муженко по делу о крушении под Луганском военно-транспортного самолета Ил-76 являются сфальсифицированными.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

В то же время воннные уточнили, что после их появления в Интернете была проведена служебная проверка.

"На выложенных фото видна печать прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере. Текст, который размещен на фото, сфальсифицирован и не соответствует оригиналу, который хранится в Генеральном штабе ВСУ", — отметили силовики.

По их данным, сам "документ", на который ссылается автор новости, скомпонован из нескольких частей разных материалов следствия и уголовного дела".

Напомним, Ил-76 был сбит боевиками в ночь на 14 июня 2014 года во время захода на посадку в аэропорту Луганска, тогда погибли десятки украинских военных. Узнать больше о трагедии можно здесь.