Адмирал предупредил: Кремль готовит блицкриг на юге Украины

Кремль готовит блицкриг на юге Украины, а конфликт на Донбассе далек от завершения.

Такое мнение высказал адмирал запаса ВМС Украины, эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Игорь Кабаненко в комментарии "Обозревателю".

По его словам, теория гласит: любой кризис носит "синусоидальный характер", "характер волн, набегающих на берег".

Проанализировав все имеющиеся "индикаторы", адмирал пришел к выводу: "Конфликт не вышел в завершающую фазу, хотя и не находится в апогее".

Кабаненко выделил две составляющие войны на Донбассе — явную и скрытую.

По его мнению, первая составляющая довольно невелика – порядка 20-25% "от всего, что происходит". "Я думаю, сейчас больше происходит в скрытом формате", — сказал он.

По оценкам адмирала, сегодня в скрытом формате идет подготовка "к каким-то блицкриговым активным действиям, очень интенсивным".

"На мой взгляд, юг, прибрежные регионы — на них нужно обращать больше внимания в контексте этих скрытых угроз, потому что, анализируя эти индикаторы, мне кажется, будущее развитие конфликта будет перемещаться туда — с точки зрения сосредоточения усилий", — предупредил Кабаненко.

"Я не думаю, что конфликт скоро закончится", — сказал он. И пояснил: "Посмотрите на стратегические цели того, кто инициировал этот конфликт — они не достигнуты. Исторический опыт свидетельствует о том, что эти цели являются основополагающими с точки зрения перспектив развития конфликта и того, что будет происходить в ближайшей или среднесрочной перспективе".

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