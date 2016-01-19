Российский бизнесмен в изгнании: постреформенная Украина — это страшный сон Путина

Постреформенная Украина — это страшный сон президента Владимира Путина. Сейчас судьба бывшего СССР решается в Киеве, потому что если изменится Украина, Россия не сможет не измениться, а именно этого и боится хозяин Кремля.

Об этом заявил поддержавший Украину и украинскую революцию известный российский коммерсант в изгнании, основатель крупнейшего ритейлера "Евросеть", а сейчас владелец винного магазина "Hedonism" в Лондоне, Евгений Чичваркин, который посетил Харьков, пишет издание Мой Харьков.

По его словам, российская власть лишила его очень многого, и он не хочет, чтобы эти люди и дальше отравляли территорию вокруг.

"На данный момент судьба бывшего Советского Союза, так или иначе, решается в Украине, потому что если изменится Украина, Россия не сможет не измениться. Можно было не заметить Грузию, хотя Саакашвили был чуть ли не врагом номер один для Путина, потому что он по факту победил коррупцию в Грузии. Если это произойдет здесь, то россияне зададут этот вопросы: почему мы въезжая в Украину, видим большую освещенную дорогу, почему менты не берут взяток, почему школы и больницы работают, не смотря на маленькие налоги… Постреформенная Украина – это страшный сон Путина.

Если сейчас раскачивать лодку в России, тебя физически устранят и на этом все закончится. У россиян еще затуманена голова колбасой и победами, но пик популярности Путина уже прошел. Россияне формально голосуют за Путина, но реально они голосуют в обменниках за Джорджа Вашингтона", — сказал Чичваркин.

По его мнению, Европа видит Украину, как придаток, поставляющий дешевое масло и телок.

"Они временные цивилизованные партнеры, но в целом это прагматичные циничные социалисты, с которыми в ближайшем будущем не по пути. С ними надо вести торговлю на равных, а не плясать под их дудку", — подчеркнул коммерсант.

Напомним, российский бизнесмен, финансист Слава Рабинович ранее заявлял, что "час Х" для Путина близок: за собирание "земель русских" нужно платить.

фото: mykharkov.info