Россия навязала Украине окопную войну "на истощение" — журналист

Россия навязала Украине окопную войну "на истощение". На наших ребятах приезжают тренироваться так называемые российские "регуляры"

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко у себя в Facebook.

"На наших ребятах приезжают тренироваться так называемые российские "регуляры". Россия сумела нам навязать окопную войну, войну на истощение. Фронт напоминает романы Ремарка и Хемингуэя", — утверждает военный корреспондент.

"Война, эпидемия, в окопах воды по колено, в душах недоверие и тоска. Сегодня наш восточный фронт как никогда напоминает повести Ремарка. Новости из окопов уступили место сводкам с валютного фронта…. Выдержат ли украинцы войну на истощение, по прежнему зависит именно от этих ребят. На чем сейчас держится их вера в Украину для меня загадка", — пишет он.

Война, эпидемия, в окопах воды по колено, в душах недоверие и тоска. Сегодня наш восточный фронт как никогда напоминает ... Опубликовано Andriy Tsaplienko 18 января 2016 г.

По его словам, фронт стал объектом недвижимости с фиксированной линией разграничения и постоянными нарушениями "режима тишины".

Ранее журналист Сергей Рахманин заявил, что на востоке Украины Россия уменьшила количество своих военных, однако завезла туда много оружия и активизировала обучение "местных кадров".

Видео: ТСН