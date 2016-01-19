Россия навязала Украине окопную войну "на истощение" — журналист

На наших ребятах приезжают тренироваться так называемые российские "регуляры", рассказівает Цаплиенко.
Россия навязала Украине окопную войну "на истощение". На наших ребятах приезжают тренироваться так называемые российские "регуляры"
Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко у себя в Facebook.
"На наших ребятах приезжают тренироваться так называемые российские "регуляры". Россия сумела нам навязать окопную войну, войну на истощение. Фронт напоминает романы Ремарка и Хемингуэя", — утверждает военный корреспондент.
"Война, эпидемия, в окопах воды по колено, в душах недоверие и тоска. Сегодня наш восточный фронт как никогда напоминает повести Ремарка. Новости из окопов уступили место сводкам с валютного фронта…. Выдержат ли украинцы войну на истощение, по прежнему зависит именно от этих ребят. На чем сейчас держится их вера в Украину для меня загадка", — пишет он.
Война, эпидемия, в окопах воды по колено, в душах недоверие и тоска. Сегодня наш восточный фронт как никогда напоминает ...Опубликовано Andriy Tsaplienko 18 января 2016 г.
По его словам, фронт стал объектом недвижимости с фиксированной линией разграничения и постоянными нарушениями "режима тишины".
Ранее журналист Сергей Рахманин заявил, что на востоке Украины Россия уменьшила количество своих военных, однако завезла туда много оружия и активизировала обучение "местных кадров".
Видео: ТСН